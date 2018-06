MFF föll mot Midtjylland - Rosenberg målskytt på straff

Regerande svenska mästarna Malmö FF mot regerande danska mästarna Midtjylland var Uwe Röslers andra match som MFF-tränare, och även en match mellan två stycken 3-5-2-lag. Rösler valde en startelva som kan vara möjlig även för den allsvenska omstarten nästa helg, inkluderat Sören Rieks som vänster vingback.

Midtjyllands trupp innehöll ex-MFF:aren Simon Kroon (inhopp i halvtid), men inte Jens-Lys Cajuste, som ännu inte är spelklar efter sin flytt från Örgryte. Även danskarna hade en relativt ordinarie startelva.

MFF styrde bort nästan allt i en chansfattig första halvlek och skapade även mål via en hörnvariant. En passning från Anders Christiansen till Behrang Safari, tillbaka till Christiansen, inlägg, och efter stök blev Lasse Nielsen boxad av målvakten. Straff, Markus Rosenberg, och 0-1.

Under de senaste åren har dock Midtjylland gjort sig kända för själva att vara oerhört starka på fasta situationer, inkluderat tvåsiffrigt antal mål på hörnor under förra säsongen. De utnyttjade en av sina nickspecialister, mittbacken Bubacarr Sanneh (sju mål på 31 matcher 2017/2018), till att få in 1-1 efter en mer klassiskt slagen hörna.

Med en kvart kvar fick Tim Sparv, som ryktades till MFF i våras, på en god träff på ett distansskott till att göra 2-1 för Midtjylland, vilket även blev slutresultatet. Efter 2-0-vinsten mot Molde förra veckan kom därför Rösler ifrån sin andra MFF-match med sin första förlust. Till den allsvenska omstarten mot Sirius nästa vecka kan han få tillbaka tre spelare som saknades i dag: Arnor Traustason (ledig), Andreas Vindheim, och Mattias Svanberg.

Malmö FF: Dahlin – Nielsen, Bengtsson (86'), Safari – Larsson (67'), Christiansen (60'), Bachirou (86'), Lewicki, Rieks – Strandberg (67'), Rosenberg.

Inhoppare: Binaku (60'), Jeremejeff (67'), Ssewankambo (67'), Brorsson (86'), Innocent (86').