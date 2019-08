MFF kollade på Chelseamatcherna för att få tillbaka presspelet: ”Måste tillbaka till den nivån”

Malmö FF har inte övertygat den senaste månaden, men mot Zrinjski (3-0) senast så gjorde de förmodligen sin bästa match efter uppehållet, åtminstone enligt flera av spelarna.

En delanledning var att laget hade tränat på sitt presspel under veckan, efter att ledarstaben visat klipp från matcherna mot Chelsea för att demonstrera vad de ville se mer av. MFF vann bollen på motståndarnas planhalva 25 gånger mot Zrinjski.

- Spelarna såg att vi måste tillbaka till den nivån. Spelarna svarade på det på träningar och på genomgångar, säger Uwe Rösler.

- När vi visade bilderna kände spelarna ”Så ska det vara, så är det vi ska göra”.

- Vi var väldigt bra utan boll och vann boll i väldigt bra lägen. Vi hade nästan 700 passningar (mot Zrinjski). Det är så vi vill ha det, men först måste vi vinna tillbaka bollen.

Enligt Rösler ville laget hitta tillbaka till den orädda pressen och förmågan att ösa på så länge de orkar. Förutom matcherna mot Chelsea, där Rösler framför allt nämner matchen på Stamford Bridge, så lyfter han även fram presspelet i bortamatchen mot Besiktas.

- Ibland blir saker lite urvattnade och du måste förstärka några saker. Spelarna var väldigt bra och såg fördelarna med det.

- Ibland blir det match efter match efter match... Då blir det att man inte konstant trycker på saker. Vi har lite mindre där, lite mindre där, lite mer kompakta, lite mer bakåtlutade istället för framåtlutade. Det var många saker. En tränarfråga, att man inte alltid har tid att trycka på det. Ibland är det en fysisk fråga, som när man spelar i 35 grader.

66 timmar efter slutsignalen mot Zrinjski kommer nästa match, en bortamatch mot BK Häcken. Det står redan klart att åtminstone Rasmus Bengtsson vilas.

- De försvarar med sex spelare, anfaller med fyra, väldigt solida och välskolade.

- De pressar med särskilda triggers och spelar på kontringar. Vinna andrabollar och ställa om. Väldigt snabba, korta passningar, bra spelare. Det är deras sista chans att komma in i titelracet.

Malmös möte med Häcken senare under dagen visas på C More Fotboll och stremas på cmore.se. Sändningsstart 14.50, matchstart 15.00.