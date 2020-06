MFF-löftets oväntade positionsbyte: "Kanske är ett hetare alternativ"

Säsongen 2020 började på bästa sätt för den talangfulle Malmö FF-produkten. I svenska cupens premiär mot Syrianska hoppade Pavle Vagic in och gjorde det avslutande 8-0-målet, hans första i tävlingssammanhang för MFF. I nästa cupmatch fick Vagic starta som defensiv innermittfältare i 2-1-vinsten mot FK Karlskrona.

Under tiden som tävlingsfotbollen stått stilla har Pavle Vagic funnit sig till rätta med tränaren Jon Dahl Tomassons tänk. Vagic kan spela överallt på Dahl Tomassons femmannamittfält, men har placerats som mittback under flera internmatcher som MFF haft under våren.

- Ja, precis. Det har varit en månad nu och bara varit bättre och bättre, säger Vagic till Fotbollskanalen.

Tror du det är enklare att slå sig in i startelvan den vägen, genom att spela mittback?

- Det skulle jag ändå säga. Då får jag visa upp mig på två positioner och kanske är ett hetare alternativ. Men jag vet inte, tränaren vet.

Mittbackstanken är inte långsökt med tanke på Rasmus Bengtssons skadehistorik. Dessutom är Franz Brorssons utlåning hos danska Esbjerg förlängd till den 31 juli. Jon Dahl Tomasson har under årets få tävlingsmatcher visat att speltid finns att hämta hos MFF:s unga spelare.

Är det bra att vara så allround eller är det en nackdel att inte ha den här spetspositionen?

- Alltså just nu i början, när man är ung, är det nog bättre att vara allround för att få sina minuter först och komma in i laget. För att man sedan kan hitta sin position. Men alla har sin väg och alla är olika, så vi får se.

Är det något du inte kan göra på en fotbollsplan?

- Nej, vi får se. Kanske jag får stå i mål imorgon, jag vet inte, säger Vagic med ett skratt.

Förra året inledde han i superettanlaget Mjällby. Vagic spelade tio matcher under våren, oftast centralt och ibland på kanten, och gjorde två mål. Efter sommaruppehållet lånades han vidare till AFC Eskilstuna, men skador gjorde så att det bara blev tre allsvenska starter och två inhopp under hösten.

Måndagen den 15 juni är det allsvensk hemmapremiär för MFF - mot Mjällby AIF.

- Vi har sett i svenska cupen att det gått bra för de, som gått vidare mot bra lag. Det är ett bra lag och jag har faktiskt inget dåligt att säga om Mjällby, jag hade en jättefin tid där, säger Vagic.

Hur var det för dig att byta miljö, från Malmö?

- Ja jag flyttade till Sölvesborg. Det var fint. En liten stad men trevlig.

Saknade du Malmö eller var det skönt att komma bort?

- Nej det är klart att jag saknade Malmö. Jag är en Malmökille och Malmö är alltid nära hjärtat. Men det var kul, det var skönt ibland att komma ifrån. Men sakna Malmö, det gör man alltid.

I år är tanken att Pavle Vagic ska bygga vidare på sina allsvenska minuter i MFF. Någon utlåning verkar inte vara aktuell.

- Det kommer vara tätt matchande med många matcher på kort tid. Jag tror många kommer få spela. Träningen kommer visa, eller har visat att man vill ha en chans, och man får ta den chansen. Jag tror att många kommer få visa upp sig, men vi vill alltid vinna. Bästa laget kommer alltid ställas på planen, säger Vagic.

Ser du dig själv spela i MFF hela året den här gången?

- Självklart gör jag det.