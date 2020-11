MFF mästare - nu börjar arbetet inför CL-kvalet: ”Målet är att etablera oss ordentligt i Europa”

Malmö FF bärgade under söndagen klubbens 21:a SM-guld och första titel sedan 2017. Därmed får MFF nästa år gå in i Champions League-kvalet igen, en turnering som lagt grunden för klubbens starka ekonomi i dag. MFF var under 2014/2015 och 2015/2016 en del av CL-gruppspelet, och drog då in stora summor pengar, som gjort klubben till helt överlägsen ekonomiskt i allsvenskan.

Skånelaget har även senaste åren dragit in pengar genom Europa-spel, då laget tagit sig till två raka sextondelsfinaler i Europa League (2018/2019 och 2019/2020). Däremot blev det i år respass mot Granada i play off-rundan och i de två senaste CL-kvalen, som MFF deltagit i, har det blivit uttåg i kvalspelet, i den andra kvalomgången mot Vardar 2017 och i den tredje omgången mot Vidi 2018.

MFF kommer samtidigt att backa ekonomiskt i år, då klubbens prognos är ett minusresultat på 50 miljoner kronor till följd av coronapandemin. Det är förstås kännbart, även om MFF klarar det, då klubben gick in till det här året med ett eget kapital på hela 512,9 miljoner kronor.

MFF:s vd Niclas Carlnén är nu tydlig med att ett Champions League-gruppspel nästa år skulle innebära viktiga pengar för klubben i coronakrisen.

- Vi har sagt att vi kommer att ha runt 50 miljoner kronor minus och det står kvar. Ett SM-guld i sig genererar heller inga intäkter, då vi har ett femårigt snitt som vi arbetar med i allsvenskan för hur pengarna ska fördelas, men nu får vi möjlighet att spela i Champions League och vi vet vad det kan ge, säger Carlnén.

MFF-toppen kan därmed inte betona vikten tillräckligt av att ha vunnit allsvenskan igen.

- Det är jätteviktigt. Enda chansen att ta sig in i Champions League är att vinna och vi har gjort det några gånger nu. Vi måste fortsätta med det för att ha den ambitionsnivån som vi har. Vårt mål är att etablera oss ordentligt i Europa, och då är förutsättningen att vi vinner allsvenskan så ofta som möjligt.

Carlnén menar också att MFF ska fortsätta att satsa, men att det är viktigt att ha respekt för ett ovisst 2021. Ännu är det oklart hur coronakrisen kommer att påverka de allsvenska klubbarna nästa år.

- Jag tycker att vi satsar hela tiden, men det handlar om att anpassa sig utifrån förutsättningarna. Vi försöker, som jag också sagt tidigare, lägga en budget som sträcker sig över mer än ett år, och kanske ha ett treårsperspektiv, vilket vi fortsätter med. Det som är svårt i det här är att vi vet hur 2020 är, men att vi har väldigt svårt att se in i 2021, säger han och fortsätter:

- Nu pratade man även nyligen om vaccin redan i januari, och det var ny information för mig. Hur kan då det påverka 2021? Kommer vi att ha publik från den 1 april, eller när allsvenskan nu börjar? Vi vet inte, så det finns alldeles för många frågetecken för att vi redan nu kan säga att det finns den här och den här risken. Vi vet att vi försöker att jobba med lite längre kontrakt på spelarna, och då har vi den kostnadsbilden ganska så tydligt, men vi har också ett lite längre ekonomiskt perspektiv från år till år.

MFF kan samtidigt viktiga tappa spelare, som också kan behöva ersättas utifrån, inför CL-kvalet nästa år. Isaac Kiese Thelin, som är inlånad över den här säsongen, har fortsatt kontrakt med Anderlecht till sommaren 2022, samtidigt som talangfulle mittbacken Anel Ahmedhodzic kopplas ihop med europiska storklubbar och kaptenen Anders Christiansen rapporteras ha fått ett stort bud på sig nobbat i höst.

MFF-sportchefen Daniel Andersson menar att MFF jobbar för en fortsatt gemensam framtid med Kiese Thelin, samtidigt som han bekräftar att det finns ett stort intresse för Ahmedhodzic och att klubben behöver sälja spelare även framöver. Däremot poängterar han att den filosofin inte hindrar en satsning mot att laget ska ta sig till Champions League även till 2022.

- Vi måste alltid sälja spelare i någon mån för att kunna fortsätta satsa. Det ingår i strategin att ta fram spelare och sälja. Oavsett pandemin måste vi sälja spelare. Men vi ska försöka satsa ändå på nästa år för att bli ett ännu starkare lag och försöka vinna ändå för att vi ska ta oss till Champions League, säger sportchefen.

Andersson menar även att MFF nu kan ha lättare att hitta nya spelare till nästa säsong.

- Det är klart att det blir lättare när det finns ett Champions League-kval. Det drar ju. Spelare vill spela i Europa och nu när vi håller på med ett trupparbete och tittar på spelare, så är det en ingrediens som gör det lite lättare.

Om det är osäkert gällande kring om vissa tongivande spelare stannar i föreningen, så är det dock desto säkrare att chefstränaren Jon Dahl Tomasson blir kvar. Tidigare tränarna Allan Kuhn och Magnus Pehrsson fick så småningom lämna efter sina SM-guld, men helt klart är i varje fall att Tomasson kommer att leda MFF:s Champions League-satsning nästa år.

- Vi förutsätter att han är här nästa år, säger Andersson och fortsätter:

- Jag tycker att vi har tagit kliv spelmässigt i framför allt vår återerövringspress, som jag tycker har varit otroligt bra. När vi väl har vunnit den, så har vi också kunnat gå snabbt mot mål med snabba passningar framåt. Vi har skapat mycket chanser och har gjort mål på så sätt. De har också varit bra på det som är viktigt för oss med att utveckla unga spelare, som Anel (Ahmedhodzic), Marko (Johansson) och Amin Sarr, som fått chansen.