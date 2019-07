MFF med 20 spelare till Östersund – oklart kring några: ”En eller två kanske stannar hemma”

I morgon spelar Malmö FF borta mot Östersund, men det täta spelschemat göra det oklart kring exakt vilka spelare som är spelklara. Det är bara långtidsskadade Arnor Traustason som definitivt saknas, men det kan bli fler.

- Vi har inte all information. Vi har 20 man och just nu är alla med. Det jag hörde i morse, innan träningen, var att en eller två kanske stannar hemma, men just nu är alla med, säger Uwe Rösler.

På lördagen tränade MFF på konstgräset i Malmö, dock utan de flesta av utespelarna som startade mot Domzale (2-2) i torsdags. De spelarna körde istället återhämtning.

- Stor utmaning för oss, större än förra året. 38 timmar sedan senaste matchen, 23 timmar till nästa. En stor utmaning, men vi kommer att ha ett bra lag där ute och spelare som vill bevisa något.

- Svenska fotbollsförbundet borde hjälpa oss, alla svenska lag i Europa och inte specifikt MFF. Särskilt för de som spelar på torsdag, för att sedan istället få spela den sena matchen på söndag. Vi reser från Slovenien till Östersund, vår längsta resa.

När det gäller Traustason är absolut minst två veckor kvar innan han ens tränar med laget. Det är tveksamt om det blir något innan landslagsuppehållet i början av september.

- Jag hade gärna gett (en tidsram).

- Men det hade inte varit rättvist mot medicinska avdelningen. De vet inte till 100 procent heller. Jag tror inte det blir för långvarigt, men han är inte alls nära att träna med laget.

- Jag kan inte se att han spelar innan (landslagsuppehållet).