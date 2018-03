MFF-ordföranden om Afonso-uppgifterna: "Ser det som preskriberat"

I sin nya bok ”Allsvenskan enligt Lundh”, som släpps under onsdagen, berättar Olof Lundh hur Malmö FF och Afonso Alves rundade svenska skatteregler för att lyckas få till en övergång för anfallaren inför guldsäsongen 2004.

Affären som tog Alves, som stod för tolv mål under säsongen 2004, till MFF innehöll en sign on-bonus på 2,5 miljoner. Men brassen skattade inte för miljonerna i Sverige och MFF betalade aldrig någon arbetsgivaravgift, avslöjar Lundh i boken.

Malmö FF:s nuvarande ordförande Håkan Jeppsson valdes in i föreningens styrelse på årsmötet i början av 2004. För honom är uppgifterna om Afonso Alves nya.

- Han fanns redan i klubben då. Och det första året ägnade jag mig faktiskt mest åt bordtennisverksamheten som skulle separeras bort, jag var ordförande där också. Så det var mitt huvuduppdrag det året. Så jag kan ingenting om detta, det är ingenting som har varit uppe efter, säger Jeppsson till Fotbollskanalen.

Hur ser du på de uppgifter som framkommer?

- Jag har egentligen ingen kommentar till det. Jag kan bara säga att i dag kör vi allt, och det har vi alltid gjort under min tid, by the book. Sedan är det klart att det här är ganska många år sedan, 14 år sedan. Så det är väl klart att det har hänt en del sedan dess om det då skulle vara sant det som har hänt här. Det är enda kommentaren jag kan ha. Man ska köra verksamhet enligt lagar och regler, man ska betala de skatter och avgifter som förväntas av ett fotbollsföretag, som vi får betraktas som i dag. Det är min enda kommentar.

Afonso Alves var instrumentell för de Malmö FF som vann SM-guld 2004. Trots att övergången nu sätts i ett nytt ljus så kommer klubben inte att ta några aktioner.

- Nä, jag ser det som preskriberat. Om det skulle finnas något i detta så får väl någon myndighet.. Men jag tror att den typen av aktiviteter för 14 år sedan, jag tror inte att någon börjar gräva i det. Men gör de det får vi naturligtvis börja gräva i våra böcker, men detta är inget som har varit uppe under min tid i alla fall, säger Håkan Jeppsson, som inte vill kommentera den dåvarande MFF-styrelsens agerande.

- Vi betalar skatter och avgifter och allt som anbelangar och det är min enda kommentar till det. Jag tänker inte kommentera enskilda personer eller så på det sättet. Jag är inte insatt i det här ärendet och jag vet inte heller var de här uppgifterna kommer ifrån. Jag har bara sett det väldigt snabbt en notis om det, så det är väldigt svårt att kommentera på något annat sätt. Jag kan bara säga att man ska göra rätt för sig, och det gör vi i dag i Malmö FF, säger Jeppsson.