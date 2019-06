MFF planerar inte Vindheim-ersättare – Rösler känner inte till AC-bud: "Inte informerad"

Transferfönstret öppnar om knappt en månad för allsvenska lag. Malmö FF har redan tappat Andreas Vindheim till Sparta Prag. Enligt Uwe Rösler så är det för stunden inte aktuellt att ersätta honom med en ny spelare som höger vingback, även om det kan ändras.

- Jag räknar ”JIB” (Jo Inge Berget) som en anfallare fortfarande, som en forwardsspelare i två- eller tremannaanfall, men så som han spelade som vingback var fantastiskt.

- Nu är vi i positionen: ta in någon eller inte ta in någon. Vi har redan många spelare. Det kommer reducera speltiden ännu mer för någon om vi tar in någon annan. Vårt transferfönster är öppet länge. Vi testar att inte ta in någon för ”Andy”. Det är planen, sedan ser vi var vi är.

MFF har just nu bara Eric Larsson, Berget, och Sören Rieks som kontinuerligt har spelat vingback i år, men Rösler har tidigare sagt att spelare som Arnor Traustason, Romain Gall, och Oscar Lewicki kan spela där. Traustason testades där i cupen tidigare i vår.

Rösler säger också att om någon annan spelare lämnar så kan det bli aktuellt att ersätta den spelaren. Tidigare i dag skrev Expressen att en klubb i MLS har lagt bud på Anders Christiansen.

- Jag har inte informerats att vi har något skrivet bud på någon av våra spelare.

- Han anlände nyss. Jag har inte informerats. Vi har inget skrivet bud på någon av våra spelare. Fram tills det händer, så kommer jag inte förlora någon sömn på det.

MFF har också flera utlånade spelare, exempelvis Adi Nalic och Carlos Strandberg, men de ser ut att fortsätta att vara utlånade.

- Adi är fortfarande skadad. I forwardspositionerna ser jag ingen anledning att ta tillbaka spelare.