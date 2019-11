MFF slog klubbrekord - men superdefensiven räckte inte: ”Bra grund att bygga vidare på”

Under 2000-talet hade det bara varit ett lag, AIK årgång 2018, som hade släppt in 16 mål, eller färre, under en säsong. Då spelades ändå säsongerna 2000-2007 med 26 omgångar.

MFF blev lag nummer två att släppa in blott 16 mål på en säsong, men det räckte inte till SM-guld.

- Men det här kan vi verkligen sätta en stor stolthet i. Vi har varit jäkligt stabila rakt igenom och det har inte varit några genomklappningar, säger assisterande tränaren Andreas Georgson som i dag gjorde sin sista MFF-match.

- Det är en stor anledning till att det här laget inte alltid har varit glimrande, men alltid haft en stabil och hög lägstanivå. Det är en bra grund att bygga vidare på, och en bra grund för Europa Leagues gruppspel där varje insläppt mål nästan är dubbelt skadligt.

I snitt har MFF släppt in 0,533 mål per match. Det är klubbrekord. Aldrig tidigare har MFF under en hel allsvensk säsong (inkluderat eventuellt slutspel) haft ett så lågt snitt. Det tidigare rekordet var på 0,56 mål per match, ett rekord från 80-talet.

Detta trots att MFF 2019 spelar med en hög backlinje och gillar att trycka framåt, snarare än att bevaka en nolla bakåt.

- Man kan ofta känna att svenska lag som pressar högt också naturligt blir ihåligare. Vi har prickat bra. Där ska Uwe (Rösler) ha stor kredd. Han kommer med en attityd kring hur man kan göra det, utan att hålla på att oroa sig för vad som krävs.

Det blev en nolla bakåt i sista ligamatchen, 0-5 i Örebro. Det var lagets 17 allsvenska nolla för året och de har hållit nollan i åtta av de nio senaste ligamatcherna. De enda lagen som har gjort två mål eller fler mot MFF i en match är Gif Sundsvall (3-1) och Hammarby (2-0).



Det var också årets andra bortamatch (tillsammans med Kalmar FF) där MFF vann med minst fem måls marginal. Sedan 1983 har MFF bara vunnit en annan match, mot just Örebro år 1997, med minst fem måls marginal. Från en gång på 35 säsonger, till två gånger på en säsong. MFF dominerade fullständigt i Örebro på lördagen.

- Detta måste ha varit den bästa bortamatchen på ett bra tag.