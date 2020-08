MFF-sportchefen efter Beijmo-värvningen: Truppen är komplett nu

Högerbacken Felix Beijmo köps loss av MFF från Werder Bremen och skriver ett 3,5-årskontrakt. 22-åringen spenderade höstsäsongen 2019 på lån i MFF och gjorde ett mål på 13 matcher.

Gav höstens lån mersmak?

- Ja verkligen. Jag tycker att han fungerade väldigt bra i gruppen också. Det kom bra prestationer och vi känner att trots att det var bra så finns också ännu mer att hämta, säger Daniel Andersson.

MFF:s sportchef tror att Beijmo passar bättre i en fyrbackslinje jämfört med vingbacksrollen som han fick under Uwe Rösler förra året. Den här säsongen har laget haft Eric Larsson och 19-åringen Linus Borgström att tillgå som renodlade högerbackar. Larsson har spelat alla allsvenska matcher utom en medan Borgström inte fått tävlingsspela än.

Förklara hur ni resonerat under året på den positionen?

- Vi känner att vi är jättenöjda med Eric så här långt, men han får dra ett jättestort lass där. Sedan åkte Linus på en liten sjukdom och har varit borta så jag känner verkligen att vi behöver förstärka den positionen, säger Andersson.

MFF har värvat en spelare per transferperiod under året. Isaac Kiese Thelin lånades i vintras, Ola Toivonen inför den allsvenska premiären, och Felix Beijmo under det pågående sommarfönstret.

Skulle du säga att truppen är komplett nu?

- Ja, det tycker man väl. Sedan kan alltid mycket hända under ett transferfönster. Vi var jättenöjda med truppen innan och är ännu mer nöjda nu, säger Daniel Andersson.

Betyder det att ni har värvat färdigt för i sommar?

- Det känns ju så. Sedan kan ändå mycket hända i ett fönster väldigt snabbt, så det gäller att vara förberedd på alla svängar. Men vi är jättenöjda med den truppen vi har.