MFF-stjärnan om Norlings utspel: "Kanske är taktiskt - AIK ska vinna hela tiden"

En ny allsvensk säsong står för dörren. Som vanligt har diskussionerna kring vilka som vinner guldet börjat ta fart. Klarar Djurgården av att försvara det, lyckas MFF efter två guldlösa år - eller tar AIK revansch?

De sistnämndas tränare Rikard Norling gästade nyligen podden Vår Värld och tog då ner förväntningarna.

- Just nu är inte spelarna i ett läge som gör att vi som lag, individ för individ, per automatik kan vinna om jag bara får upp dem i toppform. Där är inte den här truppen just nu, sa Norling.

Malmö FF:s mittfältsstjärna Anders Christiansen menar att han inte har stenkoll på förändringarna som skett i AIK, men att Norlings uttalande kan handla om psykologi.

- Han känner sin egen trupp bäst men så som jag upplever det är AIK den största klubben i Stockholm och de ska vinna hela tiden. Jag har inte koll på vad de värvat och sålt men AIK är väl alltid en guldfavorit och ska vara med i toppen. Det är kanske lite taktiskt, säger han till Fotbollskanalen.

Vad gäller Malmös egen slagstyrka och om de totalt sett har de bästa spelarna säger han:

- Det är kanske lite respektlöst när man inte känner till de andra trupperna men om jag jämför med hur hur vår trupp sett ut när jag varit här så har den inte blivit sämre. Visst, vi har förlorat "Mackan" (Markus Rosenberg) men annars är den ganska intakt från förra säsongen. Vi har många erfarna spelare och många unga, talangfulla spelare. Vi har en riktigt bra trupp.

Christiansen ska i år anpassa sig till att spela i ny formation. I träningsmatchen mot Krasnodar var känslan att MFF inledde med 4-2-3-1 och att det därefter blev ett rakare 4-4-2. Christiansen menar att laget kommer att behöva gå in i 2020 med en ödmjukhet för att allt inte kommer klaffa perfekt varje match direkt.

- Det klart att det är ett nytt sätt vi ska spela på, både offensivt och defensivt. Så det är mycket vi har framför oss men vi har tränat hårt och vi har tränat bra, det har varit bra kvalitet. Krasnodar var ett bra test, de 120 minuterna. Vi måste var ödmjuka för att det är en lång säsong. Vi har Europa, vi har cupen, vi har allsvenskan och vi vill vinna typ allt. Med ett nytt spelsätt, ny tränare så kommer det att vara perioder då det inte går bra, säger han.

MFF:s mittfältsstjärna förlängde i somras kontraktet trots att det var flera år kvar på det gamla.

- Jag har haft en bra dialog med klubben. Det var några klubbar som var intresserade men det är fantastiskt att försöka vinna guld och spela i Europa. Jag tycker fortfarande att jag utvecklas i Malmö och om jag har tre, fyra eller fem år kvar spelar ingen roll för mig. Det var inte så stor skillnad.

Expressen skrev vid tillfället för kontraktsförlängningen att anledningen var att klubben ville få bort en utköpsklausul på runt 20 miljoner som fanns i det gamla avtalet.

- Som jag sagt tidigare: Vad som står i mitt kontrakt, vad jag tjänar, vilka klausuler som finns och så vidare, är en privat sak, svarar Christiansen.

Kan tänka dig att spela i Malmö till du slutar?

- Ja, absolut, annars hade jag aldrig skrivit ett så långt kontrakt och det var också därför jag kom tillbaka till Malmö, för att jag ville gå tillbaka till grunderna, vara med i toppen, spela i Europa och allt det där som man får i Malmö. Jag älskar att vinna, sedan är det så klart så att man har som målsättning att alltid bli bättre, att uppnå så mycket som möjligt. Det är inte så att jag, om det kommer ett erbjudande, bara säger nej direkt. Men det ska också vara helt rätt då.

Anders Christiansen har under sina säsonger i MFF varit en av seriens bästa spelare och prisats gång på gång. Dansken själv väljer att lyfta lagkamraterna som en stor del av förklaringen.

- Jag har bra lagkamrater, det är kanske en klyscha men man är inte bättre än sitt lag. Jag har spelat i mindre lag och det är svårt att få lika mycket uppmärksamhet. Då har man sällan lika bra medspelare. Det handlar också om att Malmö har presterat den tid jag varit här. Jag har haft en väldigt bra relation med många spelare på plan som kanske har gjort det lika bra men inte fått lika mycket uppmärksamhet, säger han.

- Sedan har jag haft en målsättning att uppnå så mycket som möjligt och det har motiverat mig att göra mig bättre hela tiden. Jag är 29 år, ska jag bara luta mig tillbaka? Nej, jag vill uppnå så mycket som möjligt med min fotboll.

Utöver säsongen med Malmö hägrar drömmen om ett EM-mästerskap med Danmark i sommar. Frågan är om det är en fördel att det är just Jon Dahl Tomasson, som var en del av landslagsledningen innan han anlände, är mannen som leder MFF numera?

- Nja. Åge kom ju från Malmö och känner till klubben och pressen som finns här. Han vet kvaliteten. Jag känner inte att det blir någon skillnad med att Jon är tränare här. De tar ju inte med mig för att jag spelar i Malmö. Det ska vara de bästa spelarna, säger han.

- Kommer jag med är det en jättebonus. Gör jag inte det är det inte så att jag blir besviken. Jag har aldrig varit en fast del av landslaget på så sätt.