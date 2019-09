MFF-supportrar polisanmäler efter "närgången" visitering: "Blev tagna på brösten"

Malmö FF tog tre poäng borta mot Elfsborg i den senaste allsvenska omgången. Bortaföljet till MFF var stort – men flera supportrar har nu valt att lämna in en polisanmälan med anledningen av sättet som visitationen inför matchen genomfördes på.

MFF:s SLO Pierre Nordberg bekräftar att så är fallet, för Sydsvenskan.

- Supportrar berättade om närgången visitering i skrevet på både män och kvinnor och flera kvinnor vittnar om att de blev tagna på brösten, säger Nordberg till tidningen.

- Vi har påtalat vad som har hänt och att många har polisanmält.

Jonas Kallin, evenemangsansvarig för Elfsborg, är den som fungerar som kontaktperson mot bland annat ordningsvakter och publikvärdar.

- Det första vi vill göra är att beklaga att man upplevt ett obehag vid visiteringen, det är absolut inte så vi vill att det ska vara. Sedan är det jättebra att de polisanmäler så att vi kan reda ut vad som hänt, säger han till Fotbollskanalen.

- Vi har ett villkor som vi ska följa, från polisen, där det framgår klart och tydligt att visiteringen är en viktig del. Vi upplyser våra ideellt arbetande visitatörer inför varje match kring vikten av visitering, att den utförs ordentligt. Och det gör dem, sedan är det jätteolyckligt om någon gjort en felaktig visitering. Det kan vi inte göra annat än att beklaga.

Kallin förklarar att man tycker att det är bra att de besökare som upplevt obehag upprättar en anmälan till polisen.

- Just nu samlar vi på oss information och hjälper våra besökare med att eventuellt hjälpa dem till rätt ställe för att upprätta en polisanmälan om man vill göra det – och det uppskattar vi om de gör för då kan vi också reda ut eventuella felaktigheter som uppstått.

Har det här varit ett problem tidigare under säsongen?

- Visitationen är en fråga för oss alla matcher. Dels så ser vi till att vår personal är utbildad under säsongen och att även de som tillkommer under säsongen får adekvat utbildning. Sedan hade vi ett utvärderingsmöte med polisen i Borås efter matchen med Djurgården och då var just det med visiteringen uppe, att vi skulle bli bättre på att känna utmed ryggslutet, på ett bättre sätt än vad vi gjorde mot Djurgården. Det har vi tagit med våra visitatörer och då har väl de utfört visitationen, som det upplevts, lite tuffare kanske. Att det ska väcka obehag för våra besökare är inte andemeningen av visitationen.

Inför den allsvenska säsongen gick Riksidrottsförbundet ut med nya direktiv till klubbarna, gällande tuffare visitering, vilket blev starkt omdebatterat. Filmen från RF i fråga har dock inte påverkat de krav som Elfsborg har på att få arrangörstillstånd av polisen, enligt Jonas Kallin. Det ska inte vara någon skillnad i sättet som visitaitonen görs/har gjorts nu gentemot tidigare år.

- Nej, det är det inte. Visitationen som vi utför och har utfört på våra matcher är densamma. Med skillnaden att polisen, som i vårt fall här i Borås, har polisen som påpekar att: "Tänk på det här nästa gång, det kan ni göra lite bättre". Men just den filmen som du refererar till, från RF, sa alla klubbar nej till och den drog man tillbaka. Den står inte med i några villkor.