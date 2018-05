MFF-talangen kan få sin första allsvenska start: "Jag är redo"

Malmö FF har länge fått beröm för sin talangsatsning, men sedan Franz Brorsson gjorde sin startdebut för snart tre år sedan har bara två nya MFF-talanger lyfts upp och startat allsvenska matcher: Mattias Svanberg under hösten 2016, och Dennis Hadzikadunic i sista matchen förra året.

I dag kan det bli startdebutant nummer tre: centrala mittfältaren Samuel Adrian. Hans startplats kan hänga på om Rasmus Bengtsson bedöms vara spelklar eller inte.

- Jag är redo om jag skulle starta. Det är detta man har kämpat för hela tiden, jag har varit här länge nu.

- Inhoppen har varit jätteroliga. Kul att få förtroende, man växer in i det mer och mer.

Adrian har tillhört A-laget i drygt ett år, gjort totalt sex inhopp i allsvenskan, och i år varit på bänken i alla matcher utom en. Han pekar på, förutom den förre tränaren Magnus Pehrsson, en ledare som har gett honom ett verkligt lyft: assisterande tränaren Andreas Georgson.

- Han betyder jättemycket. Han är bra på att bolla idéer med när man har frågor, han hjälper en hela tiden. Det tillskottet är guld värt, det är riktigt bra att ha honom här.

- Vi får feedback från U21-matcher man har spelat. Han peppar oss inför träningar. ”Tänk på det här”, ”det här kan du göra bättre”, ”det här gör du bra, fortsätt med det”. Det är kanske inte märks så mycket, men det stöttar en rejält. Det ger extra lyft hela tiden.

Georgson själv flyttades inför den här säsongen och har fått huvudansvar för att hjälpa övergången mellan ungdoms- och seniorfotboll i MFF. Han har extra ansvar för lärlingsspelarna i A-laget, och förutom Adrian så är ytterligare fem lärlingar uttagna till dagens matchtrupp: målvakten Mathias Nilsson, mittbacken Hugo Andersson, och de mer offensivt lagda Pavle Vagic, Felix Konstandeliasz, och Laorent Shabani. Shabani, Andersson, och Nilsson är de som väntar på sina allsvenska debuter.

Vad kan då Adrian, den mest rutinerade av dem, ge om han får starta?

- Jag är hungrig hela tiden. Det är jätteroligt varje gång man får spela. Extra arbete, extra vilja. Man älskar att spela här, speciellt på Stadion.

MFF möter i dag Häcken, i en match som börjar 17.30 och sänds via C More.