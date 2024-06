MFF tappade poäng på Grimsta - Cornelius räddade poäng på stopptid

Det var en svängig första halvlek mellan Brommapojkarna och Malmö FF på Grimsta.

Det var hemmalaget som fick den första chansen. Wilmer Odefalk fick ett bra skottläge strax utanför straffområdet och klippte till, Johan Dahlin kastade sig och räddade.



Efter 22 minuter slarvade hemmalaget i eget straffområde och bollen hamnade hos Erik Botheim som sköt, men bra räddning av Filip Sidklev.



En minut senare gjorde MFF sitt nionde hörnmål för säsongen. Gabriel Busanello slog hörnan som Isaac Kiese Thelin nickade in i mål.



Men glädjen blev inte långvarig. Bara en minut senare blev det 1-1.



Sergio Pena, Lasse Berg Johnsen och Jens Stryger Larsen klarade inte av att stoppa Tim Waker som tog sig fram längs hela vänsterkanten innan han slog ett inlägg. Derek Cornelius tappade markering på Nikola Vasic som placerade in 1-1.



Efter 29 minuter var det nära att bli 2-1.Alexander Jensen slog en snabb frispark från eget straffområde över Busanello och Cornelius som tappade markering till Adam Jakobsen som löpte bra i djupet och satte in bollen längs marken. Vasic blev helt fri vid straffpunkten - men missade bollen.Det stod 1-1 i halvtid och MFF-tränaren Henrik Rydström var inte nöjd.- Jag var inne lite på de psykologiska bitarna och jag tycker att det är lite åt det hållet. Jag brukar säga att: ”man hoppas att det ska lösa sig”. Sen när vi väl gör det vi ska och vi spelar med rörlighet, flyttar bollen och återerövrar, då är vi bra. Men om man tittar på hur vi agerar när vi släppte in kvitteringen… man kan säga att det är en individuell prestation från BP, men jag skulle säga att det är ett försvarsspel som jag nog hade fått några utbrott på om jag var på planen, sa Rydström till Max i halvtid.- Vi behöver komma upp i löpmeter, engagemang, hur vi ser ut kroppsspråksmässigt, lite basala saker. Spela fotboll vet vi att vi kan.

Fem minuter in i den andra halvleken fick MFF ett bra läge. Sebastian Nanasi slog en fin genomskärare till Kiese Thelin som fick fritt läge till vänster i straffområdet, avslutet blev inte tillräckligt bra och Sidklev räddade.



Taha Ali kom in i halvtid i stället för Hugo Bolin, och han gav sitt lag fart, bättre anfallsspel och kemin med Nanasi var bra. Efter 52 minuter var det väldigt nära att han fick en asist när han fint spelade fram Kiese Thelin, men bollen smet utanför stolpen.



Efter 66 minuter gjorde BP 2-1.



Inbytte Daleho Irandust slog in en frispark som Torbjörn Heggem nickade in i mål.



MFF började nu jaga en kvittering. Efter 73 minuter var det nära. Jens Stryger Larsen slog ett inlägg från höger och vid bortre stolpen dök Taha Ali upp och satte bollen mot mål, och Kiese Thelin försökte nicka in den, men på mållinjen rensade Alexander Abrahamsson undan.

Malmö fortsatte att trycka på utan resultat, men på stopptid skulle den förlösande kvitteringen till sist komma.

Efter ett inlägg nådde Derek Cornelius högst. Med en välplacerad nick kunde kanadensaren sedan skicka in 2-2-målet. Fullträffen blev matchens sista och slutresultatet skrevs till just 2-2.

- Det är väl bra att vi kvitterar, men det är så mycket som är ovärdigt vad jag tycker att vi ska stå för i andra halvlek, analyserar en irriterad Henrik Rydström för Max efter matchen och fortsätter:

- Jag vet att jag får skit från andra, men vi jämför oss inte med andra svenska lag och vi tänker hela tiden: "Hur skulle det här fungera om vi spelade en kvalmatch i Europa?". Det här skulle fan inte fungera i kval till DM i Blekinge, det är så jävla tråkigt att vi går på ledighet med den här typen av prestation.

Brommapojkarna: Sidklev - Jensen, Abrahamsson, Heggem - Waker (Barslund, 74), Fritzson, Odefalk (Pichkah 86), Christensen (Björkander, 63) - Timossi Andersson, Vasic (Irandust, 63 och ut efter 86 mot Botchway)) , Jakobsen.

Malmö: Dahlin - Stryger Larsen (Rosengren, 82), Makolli, Cornelius, Busanello - Peña (Jörgensen, 64), Berg Johnsen - Botheim, Nanasi (Berg, 64), Bolin (Ali, 46) - Kiese Thelin.