MFF-trio missar Elfsborg-matchen: "De är inte redo"

Under torsdagen tar sig Malmö FF an IF Elfsborg i allsvenskan. Då får man klara sig utan tre spelare. Det rör sig om skadade Sören Rieks, Bonke Innocent och Oscar Lewicki.

- Sören är inte redo än. Oscar är inte redo. Bonke är inte heller helt redo än, säger tränaren Jon Dahl Tomasson.

Det är ryggbesvär som gör att Rieks kommer att stå över för tredje matchen i rad.

MFF-tränaren öppnar för övrigt för att återigen rotera i startelvan.

- Det är stor sannolikhet att jag gör det, för att få in energi.

Dansken vill dock inte avslöja om veteranen Ola Toivonen återigen kommer sitta på bänken, likt han gjorde sist mot Kalmar. Då spelade Anders Christiansen som "tia".