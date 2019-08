MFF:s besked inför seriefinalen: inga Dif-attribut på sittplats

Under söndagen tar tabelltvåan Malmö FF emot serieledande Djurgården på hemmaplan i allsvenskan. Då ger MFF tydliga direktiv till djurgårdare som inte ska se matchen på läktarsektionen som är tilldelad bortafansen.

På sin hemsida skriver MFF:

"Malmö FF kommer att neka inträde till hemmalagets sektioner för alla personer som genom kläder eller andra attribut visar stöd för Djurgårdens IF och i den mån det finns plats kommer vi hänvisa dem till sektionen för gästande supportrar".

Peter Narbe, säkerhetsansvarig i MFF, förklara beslutet för Kvällsposten:

- Vi har en bortasektion med 2180 platser och övriga sektioner är hemmasektioner. Det handlar om att det ska vara tryggt och säkert för alla på samtliga läktare, säger han till tidningen.

MFF:s beslut har också väckt känslor på sociala medier, men MFF menar att förbudet mot tröjor och attribut inte bara gäller i söndagens möte.

- Nej, det är inte bara när Djurgården kommer på besök utan det är generellt och även under Europamatcher när det är fullsatt och när det är en stor kapacitet på bortasektionen. Så det är inget unikt för Djurgården., säger Narbe som också berättar att att historiken mellan just MFF och Djurgården spelar in i beslutet.

- I samband med att Malmös supportrar har varit på bortamatch har de vid flera tillfällen blivit jagade av Djurgårdssupportrar. Vi hade en cupmatch där våra supportar betedde sig mycket illa. Det var också en stökig situation och det finns tidiga incidenter. Det finns en spänning mellan supportrarna och det är huvudanledningen till den rekommendationen om att bortasupportrar köper på sin egen sektion.

