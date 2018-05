MFF:s fokus på spelarsamtal under krisperioden: ”Vi hinner inte träna”

Bara två segrar på de åtta senaste matcherna, och tre 0-3-förluster inkluderat cupfinalen i torsdags. Mycket har gått fel för Malmö FF den senaste månaden, men på grund av det täta matchschemat med match var tredje dag finns det knappt träningar för att fixa sakerna.

- Vi hinner inte träna utan det handlar om att samtala, titta på bilder, individuella samtal. Det handlar mycket om att rätta till små detaljer, men framför allt boosta att vi ska göra det tillsammans, säger Magnus Pehrsson inför dagens Skånederby mot Trelleborg.

- Vi ska vara mer utmanande i sättet vi spelar. Det fanns inte i matchen senast.

Hur definierar du att vara mer utmanande?

- Inte att vi ska ha sex spelare som bara ska dribbla. Det är en del av det, men det att man vet att det är någon som täcker upp för en, vilket gör att det blir ”jag vet att jag kan misslyckas”.

- Att våga släppa lös. Mycket handlar om att spela framåt och tänka framåt när man har bollen. Att välja tanken vad det ger, inte vad risken är. I de termerna har vi pratat.

Malmö FF har kontinuerligt med idrottspsykologen Sverker Fryklund i samtal, och han är på plats de flesta dagar oavsett form. Enligt Pehrsson så har fokuset hos Fryklund nu legat mycket i att repetera vad som är positiva beteenden och vad de ska låta bli.

Oscar Lewicki fyller i angående lagmöten:

- Vi har haft olika synpunkter. Jag känner ändå att alla gör verkligen sitt yttersta, kämpar och krigar, men det vill sig inte helt enkelt.

- Det gäller att visa att fotboll är kärlek. Man håller på med fotboll för att man älskar det, det är en del av det i alla fall. Det är det vi måste hitta igen. Glädjen.

Varför stämmer det inte?

- Det är lite olika saker. Det är så klart en formbit. När resultaten går emot så blir självförtroendet lite sämre. Då vågar man inte göra de sakerna man ska göra eller normalt gör. Det gör i sin tur att man spelar ett annat spel vi inte är lika bra på.

Har det varit fler uppstyrda möten än det brukar vara?

- Vi har alltid möten efter matcher. Sedan är innehållet lite olika beroende på hur det gått.

- Det har inte varit några krismöten på det sättet. Vi har haft snack i små grupper, som vi brukar ha, och vi har haft snack hela gruppen.

Formsvackan har dessutom haft ytterligare en negativ effekt för Lewicki. Den kommande veckan tar Janne Andersson ut VM-truppen. Lewicki har tidigare uttalat sig om att han kände att han har en god chans att komma med, men våren har påverkat åt fel riktning.

- Vi får se. Det är inget jag räknar med.

- När resultaten går lite sämre och laget inte presterar så är det svårt att vara lika aktuell.

- Man påverkas alltid av lagets prestation. Går laget bra så du oftast se bra ut som spelare. Är laget lite sämre är det svårt att vara riktigt bra. Sedan tycker jag att jag haft en hel del bra prestationer under våren, men det blir inte samma stabila nivå.

Malmö FF möter i dag Trelleborg, i en match som börjar 17.30 och sänds via C More.