MFF:s gest efter oroligheterna - öppnade hemmaarenan för barn: "Osedvanligt fint"

Europa League-matchen mot Union Berlin ramades in av oroligheter sedan bortaklacken kastat bengaliska eldar mot MFF-publiken, och smällt av så kallade bangers i närheten av familjeläktaren på Eleda Stadion.

Många barn och föräldrar ska då ha lämnat stadion under det 25 minuter långa avbrottet i matchen, och för att bearbeta deras upplevelser bjöd Malmö FF in publiken till ett arrangemang under lördagsförmiddagen.