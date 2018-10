MFF:s glädjebesked: Strandberg tillbaka efter skada - tillgänglig mot Bajen

Malmö FF:s anfallsstjärna Carlos Strandberg har sedan i slutet av augusti haft problem med en skada i baksida lår och missade bland annat Skånelagets två inledande matcher i gruppspelet i Europa League, men även U21-landslagets ödesmatch tidigare i veckan mot Belgien, vilket slutade med att landslaget missade U21-EM nästa år i Italien och San Marino.

Nu är han äntligen tillbaka från skada och redo för spel igen. Tränaren Uwe Rösler meddelar att han kan finnas med i truppen till lördagens möte med Hammarby i allsvenskan.

- Han är klar att ta ut i truppen, säger MFF-tränaren till Kvällsposten.

Vidare berättar Rösler att han förstås är glad över att få in ytterligare ett tillskott i anfallsstallet inför de avslutande matcherna av säsongen i allsvenskan och fortsättningen i gruppspelet i Europa League.

MFF ställs härnäst på lördag mot Hammarby på Stadion och möter på torsdag i nästa vecka norska Sarpsborg borta i Europa League.

Mötet med Hammarby börjar klockan 13.00 och sänds på C More Fotboll och streamat på C More.