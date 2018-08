MFF:s hårda konkurrens på centralt mittfält – Innocent och Gall kan starta: ”Har väldigt bra spelare där”

Tre startplatser, sju alternativ. Anders Christiansen, Oscar Lewicki, Fouad Bachirou, Arnor Traustason, Romain Gall, Samuel Adrian, och Bonke Innocent är alla primärt centrala mittfältare i Malmö FF:s 3-5-2,. Än så länge har de fyra förstnämnda fått flest matcher, men konkurrensen har blivit hård på grund av nyförvärv och fina matcher från Adrian och Innocent.

Uwe Rösler har byggt upp ett centralt mittfält där Bachirou är centralt och den mer defensiva, och den till vänster är den mer offensiva. Efter matchen mot Midtjylland, där Rösler sa att MFF spelade "efter skolboken", sa han också att det var där som MFF hade sin styrka i matchen.

Han har satt krav och önskemål på vad han vill se från de tre spelarna.

- Anledningen till att vi gick direkt till tre centrala mittfältare var för att jag såg att vi har väldigt bra spelare där, och jag måste få in dem på planen.

- Alla måste vara tekniskt bra i små ytor. Sedan gillar jag att ha en bollvinnare, som har taktiska egenskaper för att förstå när man ska täcka och nära man ska pressa. Jag gillar att ha en kreativ spelare som har hög arbetskapacitet. Kanske inte den bästa duellspelaren, men tekniskt väldigt bra och ett bra öga för situationerna att ta emot bollen och skapa. Jag gillar också att ha en spelare som ofta gör mål, och attackerar straffområdet med löpningar. Det är mitt drömscenario, att ha de typerna av mittfältare. Alla ska kunna springa mycket, ha bra tempoväxling, och vara tekniskt och taktiskt bra. Det är kraven.

- Och vi har många av de egenskaperna i truppen.

I dag mot IK Sirius kan det bli ett av de mest offensivt balanserade mittfälten sedan Rösler kom in. Innocent, Gall, och Traustason var de som testades på lördagens träning. Gall har annars slitit med att få speltid såhär långt. Han gjorde succé i Gif Sundsvall i våras, gjorde sju mål och fyra assist i en mer framdragen roll, men i MFF har han bara spelat 165 av 810 minuter.

Rösler har tidigare sagt att Gall kan spela vingback, yttermittfältare, central mittfältare, och anfallare, men Gall har inte riktigt hittat sin roll än.

- Jag är fortfarande ny här. Det kan ta tid innan jag hittar var jag passar bäst in, säger Gall.

- Det är verkligen annorlunda nu, mer centralt mittfält. Jag vänjer mig fortfarande, men jag är villig att spela där om jag behövs där.

Hur har det annars varit i MFF än så länge?

- En hektisk månad. Många matcher, jag har inte flyttat allt än så jag anpassar mig fortfarande utanför planen, men bra hektiskt.

MFF och Sirius mötte varandra senast för bara en och en halv månad sedan. Då var bägge bland allsvenskans mest formsvaga lag, och MFF vann med 4-0. Efter det har bägge lagen vunnit fyra av fem allsvenska matcher. I dagens match saknas Rasmus Bengtsson, Guillermo Molins, Behrang Safari, Fredrik Andersson, och Carlos Strandberg hos Malmö FF, och i IK Sirius saknas Sam Lundholm, Daniel Jarl, Elias Andersson, Karvan Ahmadi, Abdul Razak, och Stefano Vecchia.

I MFF kan Hugo Andersson göra sin andra start, Sören Rieks spela anfallare, och flera nyckelspelare vilas. I Sirius kan 18-åringen Henry Offia göra sin första allsvenska match efter att ha spenderat våren på lån i division 1-klubben Sollentuna FK.

Matchen mellan MFF och Sirius startar 15.00 i dag och sänds via C More.

Preliminär elva MFF: Dahlin – Brorsson, H.Andersson, Lewicki/Nielsen – Larsson, Gall, Innocent, Traustason, Binaku – Rieks, Antonsson

Övriga i truppen: Viitala, Adrian, Konstandeliasz, Christiansen, Bachirou, Rosenberg, Vindheim

Sirius trupp: Fegrouch, Jonsson, Larson, Pehrsson, Björkström, Eiswohld, Björnström, Arvidsson, Gustafsson, Åhman Persson, Haglund, Albornoz, Saied, Lindberg, Georges, Offia, Sirelius, Ogbu