MFF:s starka siffror – är bland allsvenskans bästa på hörnor: "Inne i en jäkligt bra period"

MALMÖ. Malmö FF bestämde sig för att bli mer aggressiva och ansvarstagande i defensiven, och mer oförutsägbara i offensiven. Det har gjort att laget under Uwe Rösler har åtta måls plusstatistik på hörnor och inlägg på frispark.

Uwe Rösler har tränat Malmö FF i 29 allsvenska matcher. Under de 29 matcherna har laget 9-1 i målskillnad på hörnor och frisparksinlägg. Det enda insläppta målet var mot BK Häcken i höstas, och i vår är målskillnaden 4-0.

- Det som är bra med oss på fasta situationer är att motståndarna aldrig riktigt vet vad vi gör. Vi är oförutsägbara, säger Uwe Rösler och tillägger att laget är bland de bästa i allsvenskan.

MFF var nära mål flera gånger om på hörnor mot AFC Eskilstuna senast, och fick till slut in ett i andravågen efter en hörna. Detta trots att de saknade tre av sina viktigaste spelare på offensiva fasta: Rasmus Bengtsson, Markus Rosenberg, och Lasse Nielsen. Istället gav Rösler beröm för hur bland annat Jo Inge Berget klev fram.

När det gäller det defensiva spelet på fasta så säger Oscar Lewicki att Rösler har tillfört tydlighet och ”alla på tårna”-mentalitet.

- Vi är inne i en jäkligt bra period. Dels känns det som att vi inte släpper till jättemånga fasta, och när vi väl gör det är det tydligt med alla roller. När det sedan gått bra så finns det ett självförtroende inom gruppen. ”Bollen ska väck”. Det finns ingen oro, inga dåliga minnen.

- Vi har blivit ännu tuffare i markeringsspelet. Även när vi har zon, så om det kommer in en spelare i zonen är vi mycket aggressivare.

Rösler tycker att det har funnits två olika MFF: MFF på fasta situationer innan de mötte Midtjylland, och MFF efter det. Midtjylland var statistiskt sett ett av Europas bästa lag på fasta situationer, men de stängdes ner bra av MFF som spelar en blandning av zon- och markeringsförsvar.

- I Sverige är det mycket zonmarkering. För mig så är zonmarkering att gå bort från ansvar. ”Det är inte min spelare, det är din spelare, det här är mina spelare, du attackerar när jag attackerar, jag stannar här, du stannar där”. Allt är ”wishy washy”. Vi försöker ge spelare ansvar. Det är positivt, för spelare vill ha ansvar.

- De vill veta att ”Om jag gör mitt jobb så kommer det bli bra”. Vi gjorde det förra året, och jag tror genombrottet var förberedelserna inför och utförande av Midtjyllandmatcherna. Efter det köpte spelarna det. Vi vet att vi inte har det längsta laget, men vi hittar andra vägar att bli starka i boxen.

I dag möter Malmö FF ett av tre allsvenska lag som Uwe Rösler fortfarande är segerlös mot: Gif Sundsvall. Det har blivit 0-0 respektive 1-3 i matcherna. Rösler vill se MFF mer hänsynslösa i bägge straffområdena.

- Det är förmodligen två av de bästa matcherna vi har utfört. Det är irriterande. På två matcher har vi haft 45 skott.

- På två matcher har vi haft 20 skott i målzoner. Vi hade 67 inlägg på två matcher. 67 inlägg. Vi vann bollinnehav på offensiv planhalva 48 gånger på två matcher. Det betyder att vi har haft en plan som har fungerat väldigt bra, men det som räknas, och ännu mer i Malmö, är att vi har en poäng av sex möjliga. Det är det vi vill fixa till.

Malmö FF möter i dag Gif Sundsvall, i en match som börjar 19.00 och sänds via C More.