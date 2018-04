MFF:s stjärnor har tagit det lugnare i år - men ingen hint att de vilas mot Sundsvall

Tre lediga dagar efter matchen mot AIK, fyra lediga dagar innan matchen mot Djurgården. Frågan är om Malmö FF:s huvudtränare Magnus Pehrsson ikväll väljer att ta det lugnare med några spelare i matchen mot Gif Sundsvall?

- Jag tycker inte vi är inne i att vi måste rotera av fysiska (skäl) om det inte händer något akut.

- Ska man prata fysiska parametrar så blir det först när vi kommer in i det riktigt tuffa perioden som startar med Kalmar borta den 29:e (april). Nu tycker jag fortfarande det är mer att hitta bästa lag för dagen, utifrån motståndare och form och någon känsla av att hålla fler igång än bara elva.

Den perioden blir extra jobbig för MFF med totalt tio matcher på 37 dagar. Där finns också en period där med sex matcher på 17 dagar, vilket ger mer än en match var tredje dag.

Pehrsson har tidigare sagt att Markus Rosenberg, Behrang Safari, och Rasmus Bengtsson är spelarna där de är mer uppmärksamma kring belastningen. Bengtsson är just nu borta med kollapsad lunga, men de två andra har inlett allsvenskan som startspelare trots en inte helt problemfri försäsong.

- Man lär sig det med åren. Kroppen är känsligare, men man lär sig att ta det med lugn och ro. När man kan gå på och när man inte kan göra det. Jag tycker vi har hittat en balans. Det har varit en långsammare process denna försäsongen, säger Rosenberg.

Var allsvenska premiären den första matchen där du kände att du var ungefär där du vill vara?

- Ja, det skulle jag vilja säga. Det blev inte så många 90-minutersmatcher innan det. Det var ganska skönt att få kvittot att man höll. Det var många löpningar i slutet och jag kände ändå att jag hade bra kraft över 90 minuter.

- Sedan var det en annorlunda match senast (mot AIK) på gräs. Det var tungsprunget, men sedan blev det en match där det inte blev så mycket löpningar. Efter utvisningen föll vi tillbaka och AIK ville inte anfalla heller. Den kvarten jag var inne där, med en man mindre, var nästan lättare än när vi var lika många. De attackerade inte, de hade mycket boll i backlinjen så det var mest att täcka ytor.

Rosenberg började året med några cupmatcher från bänken och hade också ett mindre skadeproblem.

- De matcherna på försäsongen var Carlos (Strandberg) och Alex (Jeremejeff) i betydligt bättre form och gjorde det väldigt bra, så då accepterade man mycket mer.

Känner du dig prestigelös om du skulle hamna på bänken i några viktiga matcher i allsvenskan?

- Man vill alltid spela, men vi har alltid en diskussion och dialog där vi kommer fram till det bästa. Sedan är det Magnus som i slutändan bestämmer. Känner jag mig fräsch och Magnus inte tycker jag ska spela ändå, det är klart det är en besvikelse, men det är otroligt många matcher nu så hela truppen är införstådd med att man inte kommer starta alla matcher. En viktig del i vårt spel är de här tre bytena.

Har det varit någon match hittills där du har känt en besvikelse att inte starta?

- Nej, inte hittills. Det lär säkert komma om vi förhoppningsvis spela i Europa och många matcher.

Vänsterbacken Safari har startat alla tävlingsmatcher utom en, där Pehrsson istället ville ge en start åt Egzon Binaku, men har vid fyra av sex starter blivit utbytt. Detta främst på grund av ett mindre slitage i ljumsken och då har Pehrsson valt att ta det säkra beslutet.

- Jag har inte känt mig inte jättetrött och behövt bytas ut, det har inte varit problemet. Det är bara lite slitage, säger Safari.

- Det har känts mycket bättre än det gjort någon annan försäsong, om man jämför med förra året exempelvis. Nu detta året har jag varit ”fit” mycket tidigare, mycket snabbare, och spelat längre tid av matcherna.

En försvårande faktor än så länge har varit träningsunderlag, då ett byte av underlag generellt sliter mer på spelarna. MFF har varit på flera olika träningsplaner, och de nu har gått över mer permanent till den nya hybridgräsplanen där det dock fortfarande finns en hårdhet i planen.

- Stenhård hybrid är kanske inte det bästa för någon, men vi äldre känner det kanske lite mer. Tyvärr, men det blev lite bättre efter ett tag.

Malmö FF har i dag bortamatch mot Gif Sundsvall, en match som börjar 19.00 och sänds via C More.