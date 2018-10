MFF:s stora arbete med återhämtning: ”Antalet matcher inga problem – om vi får spelarna helt återhämtade”

Malmö FF inledde höstsäsongen med 16 matcher på 57 dagar, i snitt en match var 3,5:e dag. Efter det följde en period med sju matcher på 22 dagar, och nu är det åter sju matcher på 22 dagar under den tredje och sista hetsiga perioden.

I dag är match nummer två för den här perioden, mot Sarpsborg i Europa League. Fotbollskanalen har tagit ett längre snack med MFF:s fystränare Ben Rosen för att få reda på hur ledarstaben hanterar spelschemat där det hela tiden är matcher var tredje eller var fjärde dag, med undantag för landslagsuppehållen.

- Tränare pratar ofta om hur många matcher som spelas, att spelarna är trötta på grund av antalet matcher, men antalet matcher är inga problem om vi kan få spelarna helt återhämtade mellan matcherna, säger Rosen.

- I teorin är det så, att om vi får spelarna helt återhämtade så kan de spela match var tredje dag i ett års tid.

Rosen pratar om att det finns två typer av ”överträning”, en bra och en dålig. Generellt är matcher bra överträning för att förbättra konditionen.

- Säg att vi börjar på en nivå med 100 i kondition, så är vi uppe i 102 till nästa match (om det blir rätt återhämtning). Man har då blivit lite mer vältränad av att spela en match, och sedan har vi träningar för att exempelvis kompensera (om man inte har spelat).

- Problemet är om man är tillbaka till 95 i kondition och spelar en match. Då tappar spelarna, och i nästa match är de nere på 90, och så vidare.

- Det finns två typer av överträning. En är den som vi gör varje vecka. När du spelar en match, eller när du har ett konditionspass. Då är spelarna övertränade efter det, sedan återhämtar man dem, och sedan har de bättre kondition efter det. Sedan finns det ”icke-funktionell” överträning. Det är då prestationerna blir sämre och skaderisken ökar. Vi vill hålla spelarna utanför det, det är det viktigaste av allt.

Ibland händer det att lag ändå använder spelare som inte är hundra procent återhämtade, men enligt Rosen, som nyligen förlängde sitt kontrakt med MFF, går det att ta ifatt några dagar senare.

- Säg att vi har spelat på en söndag och ska spela på en onsdag. Ibland vet vi att några spelare kanske inte är fullt återhämtade, men de spelarna måste spela den matchen. Då tappar de lite i konditionsnivå, och sedan tittar vi var någonstans under den kommande veckan som vi kan få tillbaka till den gamla nivån.

Exakt hur lång tid det tar för spelarna att återhämta sig efter en match varierar lite. Ålder är en faktor, roll på planen en annan. För några räcker det inte alltid med 72 timmar.

- En sådan som Markus (Rosenberg) gör lite mindre under en match, men på grund av sin ålder återhämtar han sig lite långsammare, så det jämnar ut sig lite. Det är dock inte särskilt stor tidsskillnad mellan den som återhämtar sig snabbast och långsammast. Allt handlar om vad spelarna gör och hur vi kan optimera det. Det finns mycket vi kan göra för att sänka återhämtningstiden.

Hur stor del är mental återhämtning i det?

- Enormt stort. Mängden matcher stressar spelarna psykologiskt. Varje match stressar spelarna psykologiskt på olika sätt. Jag tror att det enda sättet du kan minska det på är att vara borta från fotbollen ett tag. Man vill att det ska komma till en punkt där spelarna nästan saknar att vara här för att träna.

- Det är det största tecknet du kan se på hur det går med den mental återhämtningen: hur de reagerar på träningen, hur glada de är på att vara tillbaka, och hur mycket de njöt av träningspasset. Det är det enda sättet vi verkligen kan mäta det på. Det finns frågeformulär man kan dela ut, men jag tror inte riktigt på den metoden. Många gånger ger inte spelare helt ärliga svar, för de vill ju spela nästa match. Hur mycket kan man få ut av att ge spelare ett papper där de ska pricka i några boxar? Det handlar mer om att prata med spelarna, känna spelarna, veta hur deras personligheter är, hur de är på en normal dag, hur de är dagen efter eller två dagar efter en match. Att få den förståelsen för varje spelare.

Då krävs det att man verkligen lär känna spelarna. Hur lång tid tar det?

- Ibland har man spelare som är väldigt öppna och som man pratar väldigt mycket med, som Marcus Antonsson. Jag har en väldigt bra uppfattning av honom redan nu, men andra spelare som kanske har varit här mer än sex månader har jag lite mindre uppfattning för beroende på vad de är för typer av människor. Hur öppna de är, hur introverta, hur extroverta, och så vidare.

MFF har en relativt hög snittålder på sin startelva, och det gör att ledarstaben har lite mer individualiserade träningsprogram. Program kan också anpassas efter exempelvis inhopp.

- Ofta ser vi att när en spelare kommer in sista 20-30 minuterna, då har de en belastning under de minuterna som om de hade fortsatt med det under 90 minuter, så hade de gjort nästan två hela matchers arbete.

Har det varit några stora punkter kring återhämtning som du har funderat mycket på under den senaste tiden?

- Det största för mig kommer alltid vara spelarnas sömn och hur vi kan påverka det. Det är något vi konstant arbetar med. Jag var nyligen i Köpenhamn för att träffa en kvinna som är sömn- och återhämtningsspecialist. Jag pratade med henne om några idéer och försöker få henne till klubben nästa år för att jobba med några spelare individuellt. Det är väldigt svårt för oss, som är med spelarna varje dag, att få en fullständig överblick över var de står vid just den tidpunkten och hur bra de har sovit de senaste fem veckorna.

- Att få in någon utifrån som är en lite mer en förtrogen person som spelarna kan prata med, om spelare som har problem hemma, om spelarna av någon anledning har problem att återhämta sig ordentligt med sömn.

- Det andra vi tittar på är vad vi kan göra med näring efter matcherna. Att göra det lite annorlunda. Vi börjar det den här veckan med att ändra lite kring hur vi behandlar spelarna efter matcher. Några olika idéer med socker och glukos för att återhämta sig lite bättre.

Hur mycket påverkar sömnen när det kommer till återhämtning?

- Det finns riktigt, riktigt, riktigt bra data där ute som visar att antalet timmar du sover stabilt under en natt är väldigt relaterat till skaderisken. Det handlar heller bara inte om hur mycket spelarna sover, utan kvaliteten på den sömnen och vad de har gjort under dagen som påverkar sömnen. Har de tagit 90 minuters tupplur där kroppen slutar producerar melatonin och där kroppen inte släpper ut tillväxthormoner? De kanske sedan sover i sex timmar, men går inte in i Rem-sömn och släpper inte ut tillväxthormoner som återhämtar dem, för de har tagit 90 minuters tupplur under dagen.

- Det är många saker som vi måste lära spelarna. Ibland gör de vad de verkligen tror är bäst, men som faktiskt skadar dem. Det är något vi måste fortsätta att utveckla och jobba med under de kommande månaderna och året. Det är en lång process. Man ska inte vara som en förälder till ett barn, ”gör inte detta och gör inte det”, utan vad man kan göra för att hjälpa spelarna lite varje dag. Förhoppningsvis under en månad, sex månader, tolv månader så ser vi förbättrade resultat när det kommer till skador, hur spelarna mår, hur spelarna känner sig när de går in i matcherna.

Enligt Rosen har han och Uwe Rösler ett bra arbetsförhållande, och tysken ställer många frågor. Totalt sett har de senaste månaderna inte bara varit en sportslig succé, utan antalet skador har varit förvånansvärt få sett till spelschemat och lagets spelstil under Röslers ledning.

- Alla förväntade sig nog att vi skulle ha mer problem än vad vi har haft, men vi gör mycket bakom kulisserna och mycket med spelarna som folk inte ser. Vi funderar igenom varje beslut vi tar. Jag såg att det var en artikel med kritik om att vi var lediga i fyra dagar. Då återkommer vi till mental återhämtning och frågan hur vi får spelarna att verkligen trivas att vara här. Det är inte genom att ta in dem varje dag och göra samma saker varje dag. Ibland måste man ändra om lite, göra saker lite annorlunda jämfört med för 30 år sedan.

Du jobbar ju med ett ämne där folk kan ha många åsikter, men inte är fullt uppdaterad på exempelvis forskningen. Blir du frustrerad av det du läser ibland?

- Jag tror andra blir mycket mer frustrerade av det än vad jag blir. Varje beslut vi tar är med spelarens bästa i åtanke. Kanske gör vi fel ibland, men förhoppningsvis blir det rätt mer ofta än vi har fel.