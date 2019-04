MFF:s tunga skadebesked - Nielsen borta i flera veckor

Lasse Nielsen spelade från start i Malmö FF:s allsvenska premiär hemma mot Häcken. Men i början av andra halvlek tvingades mittbacken utgå på grund av skada.

Efter matchen kunde MFF inte uttala sig om hur allvarlig skadan är, men under torsdagen kommer ett tungt skadebesked för den danske mittbacken, som blir borta i några veckor.

- Han har en påverkan på det inre ledbandet. Det är lite bättre i dag än i går. Svaret hur lång tid det tar är lite grått, men det rör sig snarare om veckor än månader, säger MFF:s fysioterapeut Alexander Nilsson till Sydsvenskan.

Skadan på Nielsen gör att MFF har det tunt på mittbacksfronten. Franz Brorsson är också på skadelistan och när Malmö ställs borta mot Sundsvall på lördag är det en möjlighet att Oscar Lewicki får vikariera som mittback.

