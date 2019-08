Michel tillbaka på Tunavallen - som motståndare: ”Ser det som att det kommer bli kul”

Felix Michel bytte AFC mot AIK tidigare i somras. Under söndagen kommer han ställas mot sina gamla lagkamrater när AIK åker till Tunavallen. - Jag ser det mest som att det kommer bli kul, faktiskt, säger försvararen till Fotbollskanalen.

Felix Michel gjorde en flytt under sommarfönstret när han lämnade AFC Eskilstuna och gick till AIK. I torsdags fick han för första gången vara med i en Europakvalmatch, när han satt på bänken i AIK:s bortamatch mot Sheriff Tiraspol i Europa League-kvalet.

- Det är alltid tufft på bortaplan. Man spelar två omgångar och man vet innebörden av bortaplan. Det är ingen lätt match att gå dit men vi vinner matchen, vilket är väldigt starkt. Sen finns det absolut grejer att göra bättre, men på helheten är det absolut en bra match, säger Michel till Fotbollskanalen.

- Vi har ganska bra chanser i returen. Så länge vi gör det vi kan och vet vi är bra på så tror jag väldigt mycket på det, säger Michel.

Men innan returen mot det moldaviska motståndet är det allsvensk match som gäller för AIK och en speciell match för just Michel. AIK åker till Tunavallen för att ta sig an hans gamla klubb AFC Eskilstuna.

- Det är en lite speciell match. Men jag ser det mest som att det kommer bli kul, faktiskt. Man känner varenda person där såklart och har spelat där men känslan är framförallt att det ska bli kul.

När försvararen gjorde flytten lämnade han AFC och en bottenstrid för AIK och en toppstrid. Men det är inte så olikt som man kan tro sig, enligt Michel.

- Från början har det varit mest att komma in i allt (med flytten till AIK). Nu när saker och ting lägger sig lite och man börjar komma in i det så får du ett större perspektiv med en toppstrid och Europaspel. Jag har fått den frågan förut och det är klart att det blir ju annorlunda. Det är olika att kriga om SM-guld eller kriga för överlevnad men det finns fortfarande likheter med de båda. Att kriga för att överlevnad är nästan likadant som att kriga om SM-guld, om inte värre.

På vilket sätt är det likt, är det att alla matcher betyder så oerhört mycket?

- Precis det. Man förstår innebörden av varje match och varje poäng. Till skillnad från om man kanske ligger i mitten. Då kanske det blir lite mer avslappnat.

Förutom allsvenskan och Europakvalet har AIK även en kvalmatch i svenska cupen under augusti månad. Sammanlagt kan laget komma att spela tio matcher på 33 dagar, om de går till play off i Europa League.

- Det är tufft nu med allsvenskan och Europa League. Jag tror jag räknad och vi har nio matcher den här månaden, vi har även en svenska cupen-match. Så det är en hel del matcher, så jag kom in i en period där jag inte får det här lugnet med en försäsong utan det blev direkt in i hetluften. Så det har gällt att vara väldigt fokuserad och ta sig in så bra som möjligt i truppen för mig, säger Michel.

