Milojevic kritisk till laget - och egna missen: "Jag tar på mig det till hundra procent"

Det blev förlust för Hammarby under lördagen mot Norrköping. Hemmaspelande Peking vann med slutsiffrorna 3-1 och efter matchen var Bajen-tränaren Milos Milojevic, av förklarliga skäl, inte särskilt nöjd.

- Vi misslyckades med de basala sakerna. Principen i hela världen är att säkra den centrala delen av planen. Vi får in två bollar där och försvarar väldigt naivt. De grundläggande sakerna funkar inte i dag. I andra halvlek kom vi ut starkare och spelade enklare, säger han till Discovery+ efter matchen.

Vidare menar Milojevic att motståndaren Norrköping var "mycket bättre" vad gäller vissa delar av spelet.

- Om de grundläggande grejerna inte funkar är det svårt. En mot en och när det kommer till att anfalla i djupet var Norrköping mycket bättre. De skapade problem och i dag lät de inte oss spela så mycket. De förtjänar verkligen den här vinsten.

Under den första halvleken skadade sig Mohanad Jeahze och fick sitt lår lindat. Men det dröjde innan Simon Sandberg kom in i matchen och bytte av Jeahze. Under tiden som Hammarby var en man mindre gjorde Norrköping 2-0. Att det dröjde innan skiftet kom är något Milojevc tar på sig.

- Det är mitt fel och jag har sagt till spelarna att jag tar på mig det andra målet, hundra procent.

Han avslutar:

- Det här jobbet handlar om att ta beslut. Om jag gjorde nio av tio rätt hade jag nog varit tränare för Real Madrid.