Milojevic om Bajens guldchans: "Då kan vi till och med bli världsmästare..."

Stefan Billborn ut - Milos Milojevic in. Tre veckor har gått sedan den uppmärksammade rockaden. På söndagseftermiddagen gör den forne Mjällby-tränaren sin första allsvenska match som huvudtränare för Bajen - mot Halmstad. I en intervju med Fotbollskanalen berättar 38-åringen om hur han upplevt den första tiden.

- Jag har märkt att spelarna vill jobba hårt, att de tar in information på ett bra sätt, att klubben har stora ambitioner, och att den fick extra kraft efter att ha vunnit cupen. Vi har spelat några matcher där jag sett en del bra saker men även en del som vi behöver arbeta med. Men för att få en tydlig bild behöver vi börja spela ”riktiga” matcher där det handlar om att ta poäng och pressen är större på alla. Det är vad jag kan säga efter de här veckorna. Men det viktigaste just nu är att killarna villiga att arbeta och ansträngningen är hundraprocentig. De vill ha vinnarmentaliteten och vinnarkulturen här. Såklart vill vi spela bra och kul fotboll, men framförallt vill vi vinna matcherna, säger han.

Vilken press känner du att leverera direkt nu när allsvenskan drar igång?

- Inte direkt från styrelsen, sportchefen eller någon annan. Men jag känner pressen och ett ansvar för egen del. Vi vill fortsätta nu på samma bana efter cupvinsten, och där känner jag ett ansvar att göra det bättre i ligan. För laget gjorde det inte så bra under våren (åttonde plats), som de hade förväntat sig så jag känner mer ansvar än press. Pressen jag sätter på mig själv är så stor att vilken press som helst från klubben skulle vara som en leksak för en treåring.

Hur känns det, med några veckors perspektiv, att vara tillbaka i Sverige?

- Det känns som att jag aldrig lämnat. Det är som att fortsätta där jag avslutade. Jag har en bra känsla kring att återigen få arbeta med ett lag som huvudtränare och att få komma tillbaka till Sverige känns bra. Nu ska det bli kul att komma igång med matcherna. Jag såg att reglerna för publik har lättats upp och jag hoppas att vi kan avsluta säsongen inför fullsatta läktare och slåss om Europa-platserna.

Hur ser du på truppen - vill du förstärka den under sommaren?

- Jag är alltid nöjd med truppen jag har och fotbollsmarknaden är ostabil, så om vi säljer någon tror jag att vi kommer ta in någon. Om något intressant både kort- och långsiktigt dyker upp kommer vi såklart se över det. Men jag är inte stressad över det, och vi tror på spelarna vi har. För mig är alla mina spelare de bästa spelarna och jag får huvudvärk av att välja ett lag. Jag pratar med sportcheferna och scouterna och om något intressant dyker upp diskuterar vi det. Men jag gillar inte förhastade beslut.



Halmstad blir Hammarbys första uppgift under Milojevic styre. Och han har klart för sig vad han förväntar sig av spelarna.



- Jag vill se ett smart och tävlingsinriktat lag som vet vad de ska göra i de olika faserna av matcherna. Vi känner till motståndarna och har respekterat dem i förberedelserna. Men när matchen startar är det Hammarby mot Halmstad på vår hemmaplan. Då ska vi vara medvetna om våra kvaliteter och göra vårt bästa. Gör vi det är jag säker på ett vi kan få med oss ett bra resultat.



Åttonde plats med nio poäng upp till Malmö FF (med två matcher mindre spelade). Samtidigt är det 22 matcher kvar av säsongen och Milojevic tror att Hammarby kan vara med och slåss om den ädlaste valören.

- Jag tror alltid att allting är möjligt tills det teoretiskt inte är det. Men när vi sitter på kontoret och kalkylerar kan vi till och med bli världsmästare. Men vi tar en match i taget och försöker ta så många poäng som möjligt. Sedan får vi se efter fem-tio matcher var vi är och de är. Men för nu har vi det enkla målet att vinna nästa match. Tills vi gör det vill jag inte spekulera i det. Jag lämnar det till experterna och de som är smartare än mig. Men jag vet att det är 66 poäng kvar att spela om och laget som vinner resten kommer bli mästare - så är det. Sedan om det är Hammarby eller Östersund… Jag vet inte - men teoretiskt är det möjligt, avslutar han.