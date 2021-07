Milojevics ord efter Swedbergs succédebut: "Det är ett meddelande vi skickar i dag"

Williot Swedberg hamnade i fokus när Hammarby vann mot Degerfors under söndagen. Mittfältaren byttes in i slutet av andra halvlek och bara någon minut senare knorrade 17-åringen vackert in 3-1 för Hammarby, i matchen där segersiffrorna skrevs till 5-1 i Bajens favör.

Efter matchen får nu Swedberg stort beröm för sin insats och han lovordas också inför framtiden.

- Jag kan berätta hela dagen om Swedberg, men det viktigaste är att han måste hålla sig på jorden. Han gjorde en bra prestation i dag, det är en kvalitetskille. Han har bra spelförståelse och bra fysik. Jag hade ett möte med Williot och hans föräldrar och jag hoppas att han förstår det jag pratat om, att få känslan av att spela för sin hemmaklubb. Att få gå till fansen efter att man gjort mål, jag hoppas att han inte glömmer det. Alla killar i vår akademi måste få en tro på att de kan nå hit om de jobbar hårt som Williot gjort. Det är ett meddelande som vi skickar i dag och de måste inte vara så snabba och ta första bästa erbjudande. Jag vet hur det är i fotbollen, säger Hammarbys tränare Milos Milojevic.

När Swedberg byttes in i andra halvlek sågs hans pappa Hans Eskilsson, som är en ikon i Hammarby-led, på läktaren. Eskilsson hade tårar i ögonen och var uppenbart tagen av sonens debut.

- Jag har inte riktigt ord för det, men det är jättekul, sa Eskilsson till Fotbollskanalen efter matchen.

Att Swedberg fick chansen mot Degerfors har inget att göra med vem Hans Eskilsson är, menar Milos Milojevic.

- Det spelar ingen roll vem som är hans pappa. Han får inte spela för att hans pappa är en Hammarby-legendar och det kanske är bra för mig att jag inte vet vem som är hans pappa. Jag känner fem personer i Stockholm, men det är viktigt att när en spelare som är 16, 17 år och som kommer upp i A-laget är att man pratar med föräldrarna för att visa att man tar hand om deras barn, säger Bajens tränare.

Swedberg beskrivs som en stor talang och vad som sticker ut med 17-åringen är hans beslutsfattning, menar Milojevic.

- Hans beslutsfattning är på en annan nivå än många andra spelare på plan. Han har bra teknik, är lugn med bollen och har bra snabbhet för att vara mittfältare. Han är inte olik en spelare som Damsgaard (Mikkel, dansk EM-spelare), men de som känner till svensk fotboll bättre säger att han är som Kristoffer Olsson. Men Swedberg är ett orginal - inte som en kopia av en annan spelare, säger Milojevic.

Swedberg själv var också glad efter sitt mål.

- Det går inte att beskriva. Jag har växt upp här och kollat på varje match. Det är sjukt och det är bara att gå vidare. Man är inte bättre än sin senaste match, sa Swedberg efter matchen och gav också beröm till Milojevic.

- Jag gillar honom. Han har tagit hand om mig och det är en bra tränare.

Vad har han sagt till dig om dig och dina styrkor?

- Innan matchen sa han bara: ‘kom in och gör ditt bästa och kör när du blir rättvänd’.

Förutom Milojevics beröm lovordas också Swedberg av flera lagkamrater, bland annat Astrit Selmani.

- Han ska känna sig glad. Han kryssade mot IFK Haninge i går (Swedberg spelade med HTFF i divsion 1-matchen mot IFK Haninge) och i dag gör han mål i allsvenskan. Jag tror att han njuter ganska rejält, säger Bajen-forwarden och fortsätter:

- Han jobbar hårt på träningarna och har stor potential. Han kan bli hur bra som helst och det är klart att man blir glad för sådana spelare.

Selmani tror också på en ljus utveckling för Swedberg.

- Jag hoppas han fortsätter utvecklas och inte flyger i väg. Han är inte den sortens person så det kommer gå bra. Och vi kommer stötta honom med allt han behöver runt om, säger han.

Bajens mittback Mads Fenger om Swedberg:

- Vad kan man säga? Det är en ung kille som kommer in och gör ett bra mål. Det är skitbra.

Hur lovande är han tycker du?

- Mycket lovande. Han är bra med bollen, men han är fortfarande ganska ung. Men framtiden ser bra ut för honom.

Vänsterbacken Mohanad Jeahze

- Det är jättekul att han får chansen. Han tar till vara på den och kommer in och vinner dueller. Och så får han göra ett mål också.

- Det betyder mycket för alla. Det var samma sak när Amoo gjorde mål mot AIK i cupen. Alla blir jätteglad eftersom vi vet hur mycket det betyder för en så ung spelare. Och det betyder mycket för klubben också, man måste få fram unga spelare.