Milosevic klev av när AIK föll mot ÖFK

Under måndagen träningsspelade AIK mot Östersunds FK inför att allsvenskan drar igång igen i helgen.

Hur det gick i matchen? Det blev förlust för AIK med 1-0 sedan Per Karlsson noterats för ett självmål i första halvlek. Detta efter att Felix Hörberg skickat in ett inlägg som AIK-backen styrde in i eget nät.

I matchen åkte också AIK på en smäll då Alexander Milosevic, ordinarie i lagets backlinje, tvingades kliva av i första halvlek. Milosevic satte sig ner på marken efter drygt 20 minuters spel och kunde därefter inte fortsätta spela.

På söndag ställs AIK borta mot Häcken i allsvenskan, medan ÖFK möter Degerfors på bortaplan på lördag.