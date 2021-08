Milosevic: "Man ska inte underskatta Halmstad"

Under måndagskvällen bröts Halmstads BK:s sju matcher långa förlustfria svit. Hallandslaget föll mot AIK med 1-0 på Friends Arena och är därmed kvar i mitten av tabellen i allsvenskan. HBK var nära att kvittera i slutskedet, då inhopparen Emil Tot Wikström sköt i stolpen, men kom inte närmare en poäng än så.

Chefstränaren Magnus Haglund är ändå nöjd med sitt lags insats på nationalarenan.

- Jag tycker att det var en jämn fotbollsmatch. Det var tätt och förhållandevis chansfattigt i matchen. Bollinnehavet var ganska jämnt fördelat, lagen hade perioder med bollen. AIK skapade, totalt sett, någon målchans mer än oss, men vi hade den största chansen utöver AIK:s mål med Emil Tot Wikströms stolpskott, som likaväl hade kunnat gå stolpe in som stolpe ut, säger Haglund under presskonferensen och fortsätter:

- Jag är återigen en mycket stolt HBK-tränare med tanke på jobbet som spelarna lägger ner under varje träning och match. Vi gör alla matcher jämna oavsett om vi möter Djurgården, Hammarby eller AIK och är med hela vägen in. Vi växer in i den allsvenska kostymen. Vi har några spelare med rutin, men vi har också spelare som aldrig spelat på allsvensk nivå tidigare. De tar nivån efterhand och lär sig.

- Det var en utmaning att komma hit, men det var en utmaning som spelarna hanterade på ett bra sätt mot ett starkt AIK med otroligt mycket skicklighet i laget. Vi får helt enkelt åka hem och gnugga vidare i veckan, så får vi ta oss an Malmö på lördag och känna att vi klarar av den här typen av matcher.

AIK-backen Alexander Milosevic är samtidigt imponerad av nykomlingen.

- Man ska inte underskatta Halmstad. Det är ett bra fotbollslag och de är bra taktiskt, säger Milosevic.

- Det är ett disciplinerat lag med många bra fotbollsspelare. Jag har sett två matcher innan och det är ett bra lag. Man ska inte underskatta de tre poängen vi tog i dag (läs i går), fortsätter han.

Henok Goitom tycker också att det var tufft att spela mot Halmstad, men menar samtidigt att AIK borde ha gjort det bättre på planen.

- Jag vet att de är disciplinerade i försvarsspelet, men jag tycker också att vi gjorde det lite lätt för dem. Vi hade samtidigt stunder i första halvlek efter 10, 15, 20 minuter, där vi kom i våg efter våg. Vi visste om att det skulle finnas ytor på kanterna och där borde vi gått lite fler gånger. När vi spelade in bollen centralt blev det tajt och de kunde gå på omställningar. Om vi hade varit lite modigare i den höga pressen tror jag att den här matchen hade kunnat sluta med lite fler mål. Jag förstår bilden och ser hur de är, men jag tycker även vi gjorde det lite lätt för dem, säger anfallaren.

Halmstads BK är placerat på tionde plats i tabellen med 15 poäng efter 13 matcher i allsvenskan. Härnäst väntar Malmö FF på lördag på Örjans vall i seriespelet.