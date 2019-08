Mitov Nilsson lämnade IFK Norrköping - efter 22 år i klubben: "Inte lätt att konkurrera med Sveriges bästa målvakt"

David Mitov är född och uppvuxen i IFK Norrköping. Han är fostrad i IFK Norrköping. I Peking har han tillbringat hela sin karriär. Men nu ska målvakten skriva ett nytt kapitel. I dagarna stod det klart att 28-åringen lämnar föreningen efter 22 år.

- Vi tror att det är bra för Mitov att få en liten ”restart” på sin karriär, säger Peter Hunt, ordförande i IFK Norrköping, till Fotbollskanalen.

Mitov Nilsson har de senaste säsongen haft problem med skador och guldmålvakten från 2015 har fått se sig omsprungen av Isak Pettersson, som kom till IFK Norrköping inför fjolårssäsongen.

- Han har ju haft, vad jag tycker, Sveriges bästa målvakt (Isak Pettersson) att konkurrera med och det är inte så lätt. Det innebär att speltiden drabbas och han är i den åldern att han ska ha speltid. Jag tror att det är bra för hans del, säger Hunt.

De emotionella skälen, att det är "en grabb från stan", har vägt in i bedömning när klubben valde att släppa honom till "Giffarna". Samtidigt fick klubben in Maic Sema, som kommer från samma stad.

- Det kanske var just därför vi var beredda att göra den här affären nu. För det första är det spelare som har mindre än sex månader kvar på sina avtal, både Mitov med Norrköping och Maic Sema med Sundsvall. Då blir det per automatik inga stora pengar det är frågan om. Det blir symboliska summor och man vill försöka hitta en lösning för spelaren snarare än att klubbarna börjar lägga en väldig massa pengar. Inte för att gå in på summorna, men det är klart att det väger in att någon av våra spelare som är uppfostrad i Norrköping lämnar. Som jag antydde, att om konkurrerar med Isak Pettersson, då blir Mitov placerad på bänken och det är inte bra för hans karriär. Då gäller det att hitta en lösning även där och vi har absolut försökt titta på att göra det bästa för Mitov. Sedan får han naturligtvis visa vad han kan. Men målvaktssituationen och konkurrensen i Norrköping har nu, det sista året, varit väldigt svår för andremålvakten, skulle jag påstå. Andremålvakten har ju varit Mitov. Men det känns alltid tråkigt att släppa spelare. Å andra sidan kan ett miljöombyte vara bra för oss alla.

Den köpande klubben, Gif Sundsvall, är väldigt nöjd med att ha värvat ett beprövat kort.

- I en optimal värld hade Maic Sema varit kvar i Sundsvall och David Mitov Nilsson varit i Sundsvall. Men det här var en mycket bra lösning för Gif Sundsvall, för det är oerhört viktigt att vi får in de kvaliteterna som David Mitov Nilsson har som sista utpost, vilket är en oerhört viktig position utifrån att vi skall göra allt vi kan för att vi ska spela allsvensk fotboll 2020, säger Urban Hagblom, sportchef i Gif Sundsvall, till Fotbollskanalen.

Kontraktstiden är dock kort. Avtalet löper endast över den här säsongen.

- Där får man ha all förståelse och respekt för David att, och det är vi överens om, vi säkerställer vår allsvenska position innan vi tar diskussionen vidare. Sedan är väl det här ett mycket bra tillfälle att han får lära känna Sundsvall som stad och Gif Sundsvall som klubb. Sedan får vi se. Det hade varit likadant med Maic Sema, det (kontraktet) hade också varit slut efter det här året. Bytet sker ju med spelare som har lika långt kvar på sina avtal. Men det måste man ha respekt för, att det inte blir ett längre avtal, utifrån den position som Gif Sundsvall har i dag. Det handlar både om ekonomiska och sportsliga förutsättningar.

Hagblom fortsätter:

- Vi har en jättebra dialog i den frågan, så det kommer vi att hitta lösningar på.