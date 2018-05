Mittbacken på väg att lämna ÖSK: "Vi för samtal med en holländsk klubb"

Brendan Hines-Ike anslöt till Örebro inför säsongen 2016. Under sina första år i klubben fick amerikanen varierat med speltid men under årets säsong har han varit given i Örebro, som startat säsongen starkt. Nu skriver Nerikes Allehanda att spelaren kan lämna Örebro.

- Vi för samtal med en holländsk klubb och dom har även tittat på Brendan, samt att vi har informerat dem om vad som gäller, säger spelarens agent, Daniel Rönnberg till tidningen.

Mittbacken om situationen:

- Det finns intresse från andra klubbar men det är hans (Rönnbergs) jobb. jag fokuserar på ÖSK och så får vi se vad som händer i sommar, säger han.

På frågan om hur hett intresset från Holland är säger mittbacken:

- Jag vet lite, men jag har bett agenten att inte snacka så mycket om det med mig. Jag har två år kvar på kontraktet med ÖSK (löper ut i december 2019) och det är bättre att jag koncentrerar mig på det. Men det är en ära att en utländsk klubb kommer hit för att titta på mig.

Enligt NA hävdar agenten dessutom att en allsvensk toppklubb visar intresse för Hines-Ike.

- Brendan är inte främmande för att ta ett nytt steg i karriären redan till sommaren.

- Ja, en eller två klubbar har kontaktat honom, men jag vet inte så mycket om det, säger mittbacken själv till NA.

Enligt agenten har även en allsvensk toppklubb hört av sig, och att kontakt nyligen är tagen.

- Brendan är inte främmande för att ta ett nytt steg i karriären redan till sommaren, påstår Rönnberg.

- Ja, en eller två klubbar har kontaktat honom, men jag vet inte så mycket om det, kommenterar Brendan uppgifterna.

Hines Ike är tydlig med att han vill utomlands:

- Jag hoppas att jag får spela i Europa under lång tid framöver. Målet är att göra sådana framsteg att jag kan gå vidare till ligorna i Nederländerna, Belgien, Danmark eller till något topplag i allsvenskan. Jag är inte sugen på MLS i det här skedet av karriären, kanske senare, säger han.