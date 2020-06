Mjällby 2020: "Känns inte som en vanlig nykomling"

Placering 2019: Etta i superettan.

Nyförvärv: Viktor Agardius (b, Livorno) Max Watson (b, Jönköpings Södra, permanent efter lån), Mamudo Moro (fw, Helsingborgs IF), Jasin Khayat (b, Norrby IF), Noel Törnqvist (mv, IS Halmia), Eric Björkander (b, Gif Sundsvall), Marko Johansson (mv, Malmö FF, lån), Besard Sabovic (mf, Djurgården), Jacob Bergström (fw, Mjöndalen), David Batanero (mf, Gif Sundsvall), Jesper Löfgren (b, Brann, lån), Moses Ogbu (fw, Grimsby)

Förluster: Mirza Halvadzic (mf, klubb ej klar), Charbel Georges (mf, Arameisk-Syrianska), Felix Konstandeliasz (mf, Malmö FF, åter efter lån), Kevin Höög Jansson (mf, klubb ej klar), William Kvist (mf, Varbergs Bois), Nino Irgolic (mv, Maribor, åter efter lån), Philip Persson (b, klubb ej klar), Jakob Ottosson (b, klubb ej klar), Michael Omoh (mf, Politehnica Iasi), Mohammed Mbye (b, Mjällby), Bubacarr Jobe (mf, Örgryte, lån)

FÖRSÄSONGEN

Försäsongen har ju för alla lag blivit i princip obefintlig. Men Mjällby stod ändå för en av vinterns stora skalper då man slog ut Djurgården ur svenska cupen, på Tele2 Arena. Laget vann sin grupp klart efter tre raka segrar och förutom segern mot Djurgården mosade man även Dalkurd med 5-0 i gruppspelet. Mjällby imponerade verkligen. Har de lyckats konservera formen till seriestart?

NYCKELSPELARNA

Mittbacken Eric Björkander har tidigare, i Sundsvall, visat att han håller på allsvensk nivå och även kollegan Max Watson har vuxit sedan ankomsten från Jönköpings Södra. Därtill sitter David Löfquist på mycket rutin. Fyra mål på tre matcher i svenska cupen visar även att värvningen från Helsingborg, Mamudo Moro, kan bli en viktig spelare. Värt att nämna att även Viktor Gustafson blir viktig på centralt mittfält.

GENOMBROTTET

Kan Besard Sabovic, närmast från Djurgården, få det att lossna nu när han förmodligen får betydligt mer speltid? Gjorde 27 matcher (fem mål och sex assist) för Dalkurd i fjol och tyckte själv att han var en av seriens bästa spelare i fjol. Upp till bevis nu?

FRÅGETECKNET

David Batanero var i sina bästa stunder i Sundsvall en bländande fotbollsspelare. Men fjolåret blev ett bottennapp för spanjoren som själv förklarade att klubben var irriterad för att han inte skrev på ett nytt kontrakt. Mittfältaren kände sig utanför och fick det inte att lossna. Nu ska karriären väckas till liv i Mjällby. Blir han en offensiv injektion till Blekingeklubben eller en besvikelse igen? Kapaciteten finns utan tvekan, de såg vi under 2018 då Sundsvall stod för en succésäsong och Batanero var en av lagets bästa spelare.

SNACKISEN

Svårt att säga något annat än att Mjällbys framfart rent generellt den senaste tiden är snackisen kring laget. Laget vann superettan som nykomlingar på ett imponerande vis, vilket inte direkt händer varje år, och man följde därefter upp med att vinna gruppen i svenska cupen där mästaren Djurgården var i samma grupp. Det känns inte som att Mjällby är någon vanlig nykomling. Sedan var det så klart lite oväntat att succétränaren Milos Milojevic lämnade klubben efter superettan-titeln. Klarar Marcus Lantz och assistent Christian Järdler av att hålla kvar laget i högsta serien?