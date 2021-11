Mjällby föll ihop - Sirius vände 2-0-underläge till seger i bottenmötet

Det vankades bottenmöte på Strandvallen under lördagseftermiddagen när Mjällby tog emot Sirius. Inför matchen låg Sirius precis ovanför det negativa kvalstrecket, två poäng före Degerfors. Gästerna var med andra ord i stort behov av poäng - liksom hemmalaget. Mjällby låg nämligen på elfte plats i tabellen med endast en poäng mer än Sirius.

Mjällby valde att starta med Malmö FF-lånet Amin Sarr och Mamudo Moro tillsammans på topp, medan skyttekungen Christian Kouakou inledde längst fram i Sirius.

Framför hemmapubliken tog Mjällby ledningen i första halvlek. Knappt 20 minuter var spelade när Amin Sarr vann bollen på offensiv planhalva, varpå Joel Nilsson hittade fram till Moro som säkert kunde placera in 1-0 bakom August Ahlin i Sirius-målet.

Sirius var långt ifrån ofarliga och hade stundtals ett stort övertag i bollinnehav - vilket man lyckades omvandla till chanser. Halvvägs in i den första halvleken fick Laorent Shabani bollen i straffområdet och avlossade ett skott som tvingade Carljohan Eriksson till en läcker benparad.

Mjällbys 1-0-ledning stod sig till paus.

- Jag vann min duell, fick ett kontringsläge och satte bollen i djupet direkt. Jag känner mig bekväm, jag har vunnit mycket boll och fått många frisparkar med mig. Vi skapar chanser och hade kunnat leda med mer, men nu leder vi med 1-0 och går vidare med det till andra halvlek, säger Amin Sarr till Discovery+ i halvtid.

Laorent Shabani var missnöjd med Sirius första halvlek.

- Vi måste fylla på med fler spelare i straffområdet och ha mer "killer-instinkt". Vi är lite för snälla ibland, säger han till Discovery+.

Sirius fick en mardrömsstart i andra halvlek. I 53:e matchminuten fick Amin Sarr loss bollen på offensiv planhalva, MFF-lånet vände upp och avslossade ett skott som letade sig rakt in i bortre krysset. Drömmål - och 2-0 till Mjällby.

Sirius kom dock tillbaka in i matchen. Kort efter baklängsmålet höll sig Adam Ståhl framme och sköt in en retur från Carljohan Eriksson i mål från nära håll. Gästerna tog över mer och mer i jakten på ett kvitteringsmål - och med 25 minuter kvar att spela kom utdelningen. Inbytte Edi Sylisufaj var vaken i straffområdet och vid bortre stolpen kunde han stöta in ett inlägg till 2-2.

Sirius tryckte på för ett segermål i slutskedet av matchen, och strax före fulltid fullbordade gästerna vändningen. Shabani slog ett inlägg till Adam Ståhl som nickade in 2-3 och sitt andra mål för matchen - vilket fullbordade vändningen.

- Riktigt surt. Att vi släpper in Sirius i matchen och släpper in två onödiga mål… Och sen ett till. Det är otroligt surt att vi går ner oss och blir slarviga, säger en besviken Amin Sarr till Discovery+.

Sirius vann till slut matchen med 3-2 och tog viktiga poäng i kampen om ett nytt allsvenskt kontrakt. Mjällby är fortsatt indraget i bottenstriden med tre omgångar kvar att spela.

Matchhjälten Adam Ståhl var nöjd med gästernas vändning i andra halvlek.

- Det var en riktig brunkarmatch med mycket duellspel. Riktigt jäkla gött att få med tre poäng. Det handlar om inställning, vi gjorde en bra första halvlek och hade chanser. Så vi sa att vi skulle ta med energin in till andra och det gav utdelning, säger Adam Ståhl till Discovery+.

Sirius går nu upp på tionde plats i allsvenskan, fem poäng ner till Degerfors på den negativa kvalplatsen.

- Jätteskönt att få en trea borta mot Mjällby. Nu har vi två hemmamatcher, så det är bara att ta med den här känslan dit. Nu är det bara att köra på. Vi är alla maskiner, vi vill bara köra på. Det är roligt att spela fotboll, säger Ståhl till Discovery+.

Startelvor:

Mjällby: Eriksson - Watson, Gracia, Kricak - Nilsson, Gustafson, Andersson, Gustavsson, Kodzic - Moro, Sarr.

Sirius: Ahlin - Shabani, Colley, Mathisen, Widgren - Girmai, Hellborg, Zeidan - Ortmark, Kouakou, Ståhl.