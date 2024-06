Mjällby slog Värnamo - katt "stormade" planen

Mjällby AIF har imponerat under säsongsinledningen, och fick under söndagen fira 1-0 mot IFK Värnamo redan i den första minuten. Arvid Brorsson var då på rätt plats i straffområdet efter ett långt inkast och nickade in 1-0.

I mitten av första halvlek avbröts samtidigt spelet. En katt tog sig in på planen, och i slutändan bar Victor Larsson undan djuret, innan spelet kom igång igen.

I andra halvlek utökade därefter Jacob Bergström för Mjällby, innan Johnbosco Kalu reducerade med drygt 17 minuter kvar av ordinarie tid.

Mjällby vann med 2-1, och är på tredje plats i allsvenskan. Värnamo är i sin tur tolva.

- Vi gjorde ett tidigt mål, vilket gjorde att vi kunde vara lite mer trygga i vårt låga försvarsspel. Sedan spelade vi utifrån det. Därefter fick vi det andra målet, och sedan kunde vi stängt det, men de fick in ett mål och fick lite tryck. Det är vad det är, men tre poäng in på kontot, säger Mjällby-målskytten Jacob Bergström till Max.

Värnamos Viktor Bergh i samma sändning:



- Just nu är jag rätt besviken, men jag tycker att vi gjorde det bra. I första halvlek släppte vi in ett skitmål direkt, och sedan var det uppförsbacke. Därefter tycker jag att vi hade det, även om vi kom till lite för få farliga målchanser i första halvlek. I det stora hela tycker jag att vi gjorde en godkänd match.

Startelvor:

IFK Värnamo: Rasheed - Winsth, Larsson, Hasic, Lohikangas - Agyei, Wenderson, Bergh - Zeljkovic, Kalu, Engvall.

Mjällby AIF: Törnqvist - Brorsson, Rösler, Pettersson - Johansson, Gustavsson, Røjkjær, Gustafsson, Ståhl - Johansson, Bergström.