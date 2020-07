Mjällby tappade 2-0 till 2-2 - Aliti sen poängräddare för KFF

När två formsvaga lag drabbades samman var det gästande Kalmar som öppnade starkast och skapade ett par bra chanser. Bland annat tvingades målvakten Marko Johansson rädda ett friläge från Alexander Ahl Holmström.

Mjällby växte därefter in i matchen och drygt 25 minuter in i matchens första akt trodde Blekinge-lagets Moses Ogbu att han hade nickat in 1-0 efter en hörna. Men det dömdes bort då den assisterande domaren hade upptäckt att Mjällby-anfallaren befunnit sig i offsideposition då han knoppat in bollen i nät.

Med ett fåtal minuter kvar av den första halvleken fick Ogbu sitt mål. På passning från Mamudo Moro kunde nigerianen placera in hemmalagets 1-0.

I den andra halvleken kunde även Mjällby utöka ledningen till 2-0. Hur målet gick till? Efter ett precist inlägg signerat Mohanad Jeahze nickade Jesper Gustavsson in hemmalagets andra mål för dagen.

Efter Gustavssons fullträff kom dock Kalmar tillbaka.

Först, efter 68 spelade minuter, gjorde 20-årige Edvin Crona 2-1 och på tilläggstid sköt mittbacken Fidan Aliti in utjämningen efter en något rörig situation i Mjällbys straffområde. Slutsiffrorna skrevs således till 2-2.

- Insatsen är helt okej, i alla fall till vi gör 2-0 i alla fall. Sedan vetefan vad vi håller på med, säger Mjällbys Jesper Gustavsson till Dplay.

Han fortsätter:

- Jag tycker vi bjuder på två mål. Sista målet i alla fall. Det är hörna och det är minut kvar… jag vet inte hu de lyckas få ett inkast där nere. Det är otroligt.

Desto gladare var Kalmar FF:s poängräddare Fidan Aliti.

- Jag tycker att vi gjorde en bra match i dag och i första halvlek hade vi bra kontroll. Bra bollinnehav. Vi hade också bra chanser till att göra mål. Vi hade inte riktigt turen med oss. De hade en chans i första halvlek, 1-0,och sedan en chans i andra halvlek, 2-0. Jag tycker att vår moral var väldigt positiv, att vi vände, för i de senaste matcherna har vi lett och sedan förlorat. Vi har fått mål mot oss i slutminuterna, men nu gjorde vi mål i slutskedet. Det var bra, säger mittbacken till Dplay.

Startelvor:

Mjällby: Johansson - Tamimi, Löfgren, Björkander, Wason, Jeahze - Sabovic, Löfquist, Gustavssin - Moro - Ogbu.

Kalmar: Hägg Johansson - Magnusson, Elm, Aliti, Ring - Ingelsson, Romario, Gustafsson, Jansson - Ahl Holmström, Crona.