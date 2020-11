Mjällby vann stort och nollade Östersund - Ogbu tvåmålsskytt

Mjällby fick en perfekt start på matchen. Efter bara fem minuter fick de straff. Moses Ogbu gjorde inga misstag från elva meter och gav Mjällby ledningen. ÖFK-målvakten Aly Keita slängde sig åt fel håll när Ogbu väntade ut målvakten och la den till höger.

Bara tio minuter senare skulle de utöka till 2-0. David Löfquist hittade fram till Jacob Bergström som tryckte sig fram och avslutade med vänstern. Mjällby skulle hinna med att göra 3-0 innan paus, och Ogbu skulle göra sitt andra mål i matchen.

Joel Nilsson kom på högerkanten och hittade in till Ogbu i straffområdet, som vände runt sin försvarare och dunkade in 3-0-målet ribba in. Det var det sista målet i den första halvleken, som slutade 3-0.

Den andra halvleken bjöd inte på några mål, och matchen slutade därför 3-0 till Mjällby.

Mjällby går i och med segern om Östersund i tabellen. Mjällby står på 35 poäng, och ÖFK på 33. Båda lagen har långt ner till nedflyttningsplatser, och långt upp till Europaplatser.