Moisander om att tygla temperamentet: "För 5-10 år sedan hade jag troligtvis kastat mot domaren"

Slutsignalen har just gått mellan Malmö FF och Zenit S:t Petersburg i Champions League-gruppens näst sista omgång. Hemmalaget har tappat ledningen på tilläggstid efter att domaren Andris Treimanis tolkat Eric Larssons armbåge på jätten Artiom Dziuba som ett överfall, och blåst straffen som Zenit kvitterar på.

Tränaren kallade inte in er och bad er ta det lugnt? - (skratt) Nej, nej, så dåligt var det inte. Men jag gillar det när man har fire, ett driv.

Finländaren, två gånger utsedd till landets bästa spelare, spelade i fem Champions League-kvalmatcher innan han skadade vadmuskeln i det första playoff-mötet med Ludogorets. Skadan höll mittbacken borta från spel i två månader, men siffrorna talar sitt tydliga språk. Med Moisander på planen har MFF bara förlorat en gång, borta mot Chelsea när han gjorde comeback och hoppade in vid ställningen 0-4.

Har det varit enklare att komma in i Malmös spelstil, med tanke på att du har den nederländska utbildningen redan? - Ja, säkert enklare och också en anledning till att jag ville komma hit, eftersom jag visste vilken fotboll vi spelade och att tränaren ville att spelet byggs från mittbackarna. Att det inte bara är långbollar, det är inte mitt spel. Det var viktigt för mig och det känns tryggt att spela så som vi spelar, eftersom jag är så van vid det från Holland.

- Jag träffade honom men jag tror inte att han kommer ihåg det (skratt). Jag var i andralaget och han i förstalaget, de var väldigt starka, säger Moisander och tillägger att han var korsbandsskadad under den perioden.

Han lämnade Amsterdam efter bara tre år och gick till lilla Zwolle, innan AZ värvade Moisander och vann sin blott andra ligatitel under hans första säsong i klubben 2008/09. Ajax lockade över finländaren en andra gång 2012 innan han bytte till Serie A och Sampdoria inför 2015/16.

Vad är du mest stolt över? - Mästerskapen är naturligtvis alltid speciella, med Alkmaar till exempel. Det händer inte ofta i Holland att någon utanför Ajax, PSV och Feyenoord vinner, det var ganska stort. Det var också mitt första år i högstaligan i Holland. Jag åkte till Ajax när jag var 17 år och kom inte med i förstalaget. Via andra vägar kom jag dit när jag var 27 och då vann vi två mästerskap. Det kändes naturligtvis väldigt bra att äntligen få spela i Ajax förstalag och vinna mästerskapet där. Det var ett stort ögonblick, att jag tog det då fast jag inte gjorde det när jag var yngre. Jag har varit kapten i Alkmaar, Ajax, Bremen och Finland – det är varit en stor ära hos alla dem, och speciellt eftersom det inte är vanligt att det händer en utländsk spelare, säger Moisander.

Vem är populärast tror du i Bremen mellan dig och Markus Rosenberg? - Jag tror Markus Rosenberg (skratt). När han spelade där var de väldigt framgångsrika. Under mina fem år hade vi ett år där vi var bra och resten av tiden kämpade vi mot nedflyttning. Det var inte de roligaste fyra-fem åren. Han spelade i ett storlag mer och var mer framgångsrik - jag tror att han är mer populär.

Förhoppningen är att din roll blir större nästa år?

- Det är naturligtvis bra att få en försäsong. Jag hade inte någon riktig försäsong när jag kom hit under sommaren. Det gick bra, men det är alltid lättare när man är med från början. Det är första gången i min karriär som jag kom in mitt i en säsong, men som sagt, i övrigt tycker jag att det varit jättebra. Jag spelade mycket i kvalmatcherna under sommaren, vi nådde Champions League och jag har spelat några viktiga matcher. Det jag mest hoppas på är att stanna frisk och kunna spela mycket varje vecka, det är vad varje spelare hoppas på, säger Niklas Moisander.