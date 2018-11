Molins öppnade för comeback – inte med i truppen mot ÖSK

Under onsdagen öppnade Guillermo Molins för att göra comeback i MFF-tröjan hemma mot Örebro.

- Jag känner mig redo. Visst, jag är inte där konditionsmässigt för att spela 90 minuter, men jag är redo för ett inhopp, sa Molins och fortsatte:

- Det kändes jättebra. Jag har tränat fullt i en vecka och inte känt av någonting. Väldigt positivt.

Men när MFF släppte sin trupp till torsdagens möte fanns Molins inte med.

Malmös trupp mot Örebro:

Eric Larsson, Egzon Binaku, Behrang Safari, Sören Rieks, Oscar Lewicki, Fouad Bachirou, Arnór Traustason, Markus Rosenberg, Carlos Strandberg, Anders Christiansen, Romain Gall, Bonke Innocent, Marcus Antonsson, Lasse Nielsen, Andreas Vindheim, Johan Dahlin, Fredrik Andersson, Franz Brorsson, Hugo Andersson