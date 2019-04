Moro kan bli en nyckel för HIFs offensiv även i år: ”Enda tanken är att jag ska jobba hårt”

När 24-åringen Mamudu Moro är på en fotbollsplan finns det något oberäkneligt, individuellt skickligt, och kvickt över alla hans aktioner. I intervjusituationer är det dock motsatsen: en oerhört lugn personlighet vars enda tankar ligger kring kring hårt jobb och det bästa för laget.

Som när han i en intervju med Fotbollskanalens ska beskriva sin insats mot IFK Norrköping (3-1) i premiären, där han var en av planens bästa spelare.

- Den var okej.

- Det bästa med matchen var att alla jobbade hårt. Alla gör som tränaren säger. Allt gick väldigt bra och jag gillade hur fokuserade alla var.

Moro kommer från Ghana och hade knappast en rak väg in i allsvenskan. När han kom till Sverige från en akademi i Ghana så fick han nöja sig med att spela i Sjöbo i division 5. Där fick han bo hos en svensk familj i ungefär ett års tid, och kontakten mellan Moro och familjen blev stark och lever vidare än i dag.

- Jag är mycket tacksam och jag är mycket glad att jag har dem. De stöttar mig alltid.

Efter det gick han uppåt i divisionerna, fram tills han var i Mjällby i division 1 år 2017. Efter 18 matcher, tolv mål, och sex assist det året så blev det problem med Migrationsverket. Moro hade inte gjort något fel, utan Mjällby hade gjort en administrativ miss kring hur de redovisade hans inkomst. Ett misstag som egentligen inte påverkade Moros totala ersättning, men där regelverket gjorde att Mjällby var tvungna att sälja honom.

Då högg HIF direkt. Moro var inte en av de mest uppskrivna spelarna i HIF inför förra säsongen, men Per-Ola Ljung gillade sin yttermittfältare, där också Moro påpekar hur mycket han har lärt sig av sin tränare.

Moro spelade varje minut i de matcherna han var tillgänglig, med fyra undantag: två matcher när han utgick skadad, en när han hoppade in efter en kort skadeperiod, och i sista omgången när han blev utbytt i minut 89. Han satt på bänken de avslutande träningsmatcherna under försäsongen i år, men startade ändå premiären före David Boysen, och han fick också en assist med sig.

- Alla kan få chansen i den här truppen. David (Boysen) har gjort det riktigt bra från början också. Alla pushar varandra i laget.

Hur kändes det efter den matchen, att direkt få bevisa er kvalitet även i allsvenskan?

- Fantastiskt, men det är inte över, det här är bara början. Vi måste fokusera och kämpa i alla matcher.

Hans avtal tar slut efter den här säsongen, men det är den enda frågan han inte vill diskutera kring. Han vill bara ha fokus på en sak.

- Min enda tanke om framtiden är att jag ska jobba hårt.

Notering: Mamudu är den stavningen som Moro använder på sitt förnamn, och inte Mamudo.

Helsingborgs IF möter i dag BK Häcken, en match som börjar 16.00 och sänds via C More.

BK Häckens trupp till matchen: Peter Abrahamsson, Jonathan Rasheed, Joona Toivio, Johan Hammar, Godswill Ekpolo, Rasmus Lindgren, Adam Andersson, Oskar Sverrisson, Alexander Faltsetas, Mervan Celik, Erik Friberg, Nasiru Mohammed, Gustav Berggren, Paulinho, Ahmed Yasin, Daleho Irandust, Alexander Jeremejeff, Viktor Lundberg

Noterbar frånvaro: Juhani Ojala, Kari Arkivuo, Kwame Kizito

HIF:s trupp till matchen: Kalle Joelsson, Tom Glover, Andreas Granqvist, Anders Randrup, Adam Eriksson, Charlie Weberg, Markus Holgersson, Johan Persson, Andreas Landgren, Alexander Farnerud, Mohammed Abubakari, Wanderson, Max Svensson, Mamudu Moro, Kundai Benyu, David Boysen, Andri Bjarnason, Rasmus Jönsson, Noel Mbo

Noterbar frånvaro: Pär Hansson, Fredrik Liverstam