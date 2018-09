Mötet som förändrade både MFF och ÖFK: "Barriärbrytande"

Allt var upplagt för hemmaseger för Malmö FF mot Östersund år 2016. Hade MFF vunnit hade de kunnat bli mästare i kavaj dagen efter, ett formstarkt MFF som hade vunnit sju av de senaste åtta matcherna. Östersund hade dessutom bara vunnit en av 13 allsvenska bortamatcher (en ettmålsseger i Falkenberg), och även förlorat med 4-1 på hemmaplan mot MFF.

Matchen blev dock en chock för bägge lagen. Efter en timme hade ett utspritt och förvirrat MFF haft ett enda avslut (och det utanför) och ett dominerande Östersund var i 2-0-ledning. Det slutade med 3-0 till Östersund, den tangerat största hemmaförlusten på Stadion för MFF i allsvenskan. Kari Arnason kallade i Sydsvenskan matchen för en ”embarrassment” för MFF, och till Radiosporten sa han:

- De ser för fan ut som Barcelona på vår hemmaplan.

Flera nuvarande och tidigare Östersundsspelare har i efterhand kallat det för en barriärbrytande match. Fouad Bachirou, nu i MFF men då i Östersund:

- Det var vår referensmatch. Där och då kände vi att vi kan utmana i den här ligan, att vi verkligen kan göra något. Det var en stor boost för spelarna och även klubben. Prestationen, att göra det mot mästarna i Malmö, att hålla nollan...

- Det var en match där vi kände vi hade full kontroll. Vi gjorde det tränaren ville, allt vi hade jobbat på taktiskt betalade av sig i den matchen.

Dennis Widgren fyller i:

- Sportsligt kanske matchen inte betydde så mycket, men rent mentalt så hamnar den ganska högt upp (bland de viktigaste matcherna). Barriärbrytande.

- Det känns som att de andra lagen kanske har haft mer respekt för oss just efter den matchen. Lag började backa hem och tog oss mer på allvar.

Douglas Bergqvist, som har varit i ÖFK sedan 2014, lyfter fram det som en av de viktigaste matcherna under sin tid där.

- Det är rankad väldigt högt. Man säger att alla matcher är viktiga, men den här är viktigare.

- Vi hittade rätt där och visade vad vi gick för.

Vad var det då som hände i det taktiska? Enligt de ovan nämnda Östersundspelarna gick laget ut med en 4-3-3 med flera tydliga idéer. Östersund visste att MFF skulle spela 4-4-2 och försöka med hög press.

Yttermittfältarna Ken Sema och Hosam Aiesh skulle vara högt upp för att trycka ner MFF:s ytterbackar, så att de behövde stå lägre och inte kunde följa med upp i anfallen. Förutom det handlade det mest om att överbelasta centralt. Saman Ghoddos var ensam anfallare, men droppade ner så att de i princip spelade med fyra centrala mittfältare. Vänsterback var högerfotade Stefan Karlsson, som därmed ofta gick inåt i planen som en inverterad ytterback. Östersund var fyra-fem spelare mot MFF:s två där inne centralt.

- Vi hade svårt att få bett i vår press på dem. Det kändes som de var någon man mer på mittfältet hela tiden, säger Oscar Lewicki.

- Tanken var att komma dit och äga mycket boll. Vända publiken mot dem, säger Widgren.

Matchen fick Östersund att inse vad de kunde uträtta som ett fotbollslag, och de körde bland annat över Örebro SK med 5-1 i nästa bortamatch innan de tog flera tunga segrar på bortaplan året efter. För Malmö FF:s då kommande tränare, Magnus Pehrsson, innebar förlusten 2016 att de behövde tänka annorlunda i matcherna år 2017.

I en intervju med Fotbollskanalen i december 2017 definierade Pehrsson 2017 års matcher mot Östersund som det årets mest unika matcher.

- Jag tror man hade med parametern att Östersund spelade skjortan av MFF hösten 2016. De fullständigt körde över MFF i den matchen när MFF var 4-4-2 med raka linjer, och Östersund sprang emellan och runt och gjorde vad man ville. Den fanns med hos spelarna, det fanns en respekt. Sedan tog vi några steg mot dem rent taktiskt i träningsmatchen (under våren). Nu låter det som att Östersund är mycket bättre än MFF, men det var i just den matchen (0-3).

MFF spelade alltså en träningsmatch mot Östersund under våren 2017, förlorade, men tog med sig mycket. Efter det vann laget två av tre matcher under Pehrsson mot Östersund, plus en oavgjord.

- Jag tycker vi fullständigt körde över dem så länge vi var lika många på plan (i första matchen). Vi träffade klockrent. Vi hade förberett oss för alla saker de hittade på och var klara på det. När vi blev en man färre (då Behrang Safari nblev utvisad) kunde vi inte dominera spelet längre, men det halvtidssnacket är det man kommer ihåg mest.

MFF bytte nämligen i halvtid till 5-3-1, med Pawel Cibicki och Jo Inge Berget som centrala mittfältare, och vann till slut efter ett mål i 95:e minuten av Erdal Rakip och efter totalt tre utvisningar i matchen. Även matchen på bortaplan blev taktiskt intressant och het. MFF behövde byta formation och taktik på matchdagen på grund av en sjukdom, vilket tvingade Berget att spela vänster vingback vilket han gjorde strålande.

Östersund kvitterade dock i 90:e minuten, men Johan Dahlin räddade en straff i 95:e minuten som gjorde att MFF kom ifrån med en lite mer positiv känsla.

- Det blev lite tumult efter slutsignalen också. Bachirou hade sagt en del väl valda ord till Safari. Och tvärtom också kanske... Men nej, det har alltid varit mycket känslor i mötena med Östersund. Det är något som jag tycker är jäkligt härligt. Det ger en extra nivå till matcherna, säger Lewicki.

Inför dagens match pratade även nya tränaren Uwe Rösler om prestigen, och trots att 1-1-matchen hemma mot Östersund är hans enda poängtapp i allsvenskan som MFF-tränare, så är det enligt Rösler den bästa matchen som MFF har genomfört under hans ledning.

- Och (historiken) hjälpte till att få ut max av våra spelare. Det såg vi i första matchen. Den rivaliteten, den spänningen fick ut det bästa av dem.

Östersunds FK och Malmö FF möter varandra i dag klockan 18.00, och matchen sänds via C More. I Östersund saknas Simon Kroon och avstängda Noah Sonko Sundberg, i Malmö FF saknas Carlos Strandberg, Guillermo Molins, och Fredrik Andersson.