Motion om att bilda eget damlag i MFF – med start i division 4: ”Måste göras på rätt sätt”

Om Malmö FF inte går samman med LB07 i höst så kommer det att lämnas in en motion om att istället starta ett eget damlag. Ett sådant lag hade då börjat sitt seriespel i division 4 år 2021.

I fredags meddelade Malmö FF och LB07 planer för ett samgående från 1:a januari 2020, som skulle innebära att stora delar av LB07 går in i MFF:s organisation. Det måste i så fall röstas igenom på extrainsatta årsmöten hos föreningarna.

Förslaget har väckt motstånd från supporterhåll, som exempelvis MFF Support, då det skulle innebära att MFF tar över ett damlag som just nu ligger i damallsvenskan.

Nu har även MFF:s vänner, en lobbygrupp med åtta personer där bland annat Tony Ernst ingår, meddelat att de uppmanar medlemmarna att rösta nej till förslaget.

”Det är glädjande att Malmö FF:s styrelse insett att det är bråttom i frågan om ett damlag i himmelsblå färg, men en fusion med en annan förening är fel väg att gå”, skriver de och lägger till att ”det måste göras på rätt sätt”.

Tolv personer skrivit under uttalandet: de åtta från MFF:s vänner plus fyra stycken från Var Är Tjejerna, en grupp MFF-medlemmar som 2016 la in en motion om att återinföra flick- och damfotboll i MFF. Den gången var det bara flickfotbollen som röstades igenom, men det har varit svårt att få tillräckligt många spelare till flicklagen.

De meddelar också att de kommer att lämna in ny en motion till det ordinarie årsmötet våren 2020, om att MFF istället ska starta eget damlag som då får inleda i division 4 år 2021.

Anledningen till att det tog några dagar från första beskedet till ett uttalande var att de först ville lyssna på informationsmötet i fredags, och sedan samlas för att diskutera igenom allt.

- Och vi kom fram till att vi alla tyckte likadant, säger Ernst till Fotbollskanalen.

MFF:s vänner har länge haft en position om att MFF ska ha dam- och flicklag, och de lämnade in en motion om det 2012 som inte gick igenom. Ernst säger vidare att de anser att argumenten från MFF:s sida har varit ”förvånansvärt svaga”.

- Sedan betyder inte detta att vi tycker att det ska innebära styrelsens avgång, som jag har sett rop efter. Det är sund föreningsdemokrati att det läggs fram förslag som medlemmarna får rösta om.