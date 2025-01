Motstånd mot AIK:s nya hem - Söderberg: "Jag är inte orolig"

För lite mer än ett år sedan, i början av november 2023, gick AIK ut med att klubben kommer få en ny träningsanläggning för herrlaget på Råstasjöns Idrottsplats i Solna. Det hela rörde sig om en avsiktsförklaring utifrån en överenskommelse mellan AIK, Solna stad och fastighetsbolaget Fabege.

Planen som presenterades var att AIK ska få en nylagd naturgräsplan för träning, samt ett nytt klubbhus på Råstasjöns IP med flytt dit från dagens träningsanläggning Karlberg under 2026. Vidare gavs besked om att verksamheten på Råstasjöns IP flyttas till Huvudstafältets IP, där det blir fler fotbollsytor, samtidigt som Skytteholms IP också rustas upp.

Annons

Nu har AIK, Solna stad och Fabege stött på viss problematik och motstånd gällande den nya anläggningen på Råstasjöns IP. Enligt Solna stad är det i dag möjligt, men blir tajt med flytt för AIK till en ny anläggning till 2026, samtidigt som det även finns andra platser som alternativ för en ny träningsanläggning.

Mitt i Stockholm rapporterade under torsdagen att det finns frågetecken kring en flytt till Råstasjöns IP nästa år. En anledning är att en del av området runt Råstasjön har varit plats för en gammal soptipp, vilket bland annat innebär svåra markförhållanden vid ett bygge.

Solnas samhällsbyggnadschef Emelie Grind berättade för tidningen att det är en "jättesvår plats" att bygga på med tanke på markförhållandena, och menade att massor kan börja röra på sig med en mer avancerad anläggning. Därmed är platsen i dagsläget under utredning, samtidigt som det alltså också finns andra platser som alternativ.

Annons

- Nu när det gjorts en förstudie så förstår man riskerna som platsen för med sig bättre och hur belastningen kan påverka. Vi inser att det är mycket svårare än vi trodde då, när avsiktsförklaringen tecknades, sa hon till Mitt i Stockholm och påtalade att det är möjligt, men blir tajt med en flytt för AIK till en ny anläggning till 2026.

Fabeges affärsutvecklingschef Johan Zachrisson uttalade sig också, för tidningen, om att de har gjort provtagningar som bekräftar att det är svårt med ett bygge. Anledningen är att det planerade bygget väger en del och kan bli för tungt.

- Det man är rädd för, om det blir för tungt, är att det ska bli inverkan på reservatet. Det finns en oro för det, både hos oss och teknisk expertis, sa Zachrisson till tidningen och menade även att det inte är omöjligt, men kan bli dyrt och svårt att stabilisera marken.

Annons

AIK:s vd/klubbdirektör Fredrik Söderberg är inte orolig. Han menar att tidslinjen håller och att planen ligger kvar gällande Råstasjöns IP 2026.

- I grund och botten ligger vi ungefär i fas med det vi har planerat. Tidslinjen håller än så länge och vi diskuterar ekonomiska förutsättningar, samt byggförutsättningar. Vi ligger där vi trodde att vi skulle göra vid det här laget, säger Söderberg till Fotbollskanalen.

Söderberg är tydlig med att det fortsatt väntas bli flytt under 2026.

- Vi kände till markförhållandena när vi gick in i avsiktsförklaringen och att det skulle genomföras en geoteknisk undersökning och att det finns byggtekniska utmaningar. Det handlar i grund och botten om ekonomi, hur mycket vi behöver stabilisera och vem som tar kostnaden. Om det sedan visar sig bli för överviktigt finns det andra alternativ rent byggnadstekniskt på samma plats, men också andra alternativa platser. Jag känner att vi är väl förberedda. Just gällande den här frågan är jag inte särskilt orolig som det ser ut nu, men sedan kan saker dyka upp längs vägen, säger han.

Annons

Vad är det för andra platser ni har som alternativ?

- Jag tänker inte kommentera exakt vilka platser det rör sig om, då det skapar spekulationer, men det rör sig givetvis om platser inom Solna, då Solna stad är en del av avsiktsförklaringen.

Hur långt fram är ni i plan-B-tänket med andra platser?

- Det är en alternativ plan som har varit en del av scenarioplaneringen under lång tid.

Om ni väljer ett av de andra alternativen, gör det i sådana fall att en flytt skjuts fram?

- Nej, tidsplanen håller. Det är därför jag inte är så orolig.

När behöver ett beslut fattas om att ni ska stå kvar vid grundplanen om Råstasjöns IP alternativt satsa på en annan plats?

- Jag tror att vi kommer att vara skarpa i både avtal och alternativ under de kommande två månaderna.

Vad avgör de kommande två månaderna vad det blir för plats?



Annons

- Det är olika faktorer. Vi kommer att få vissa svar, framför allt utifrån kostnadsperspektiv och utifrån byggförutsättningar, som kommer göra att vi alla tre parter kommer ta ett formellt beslut inom en snar framtid. Jag vill också understryka att planen är att AIK:s träningsanläggning ligger vid Råstasjön. Den kommer inte rubbas.

Vad tror du själv, blir det en ny anläggning vid Råstasjön 2026?

- Ja, det tror jag, det blir en anläggning vid Råstasjön 2026.

Processen kring ett bygge på Råstasjöns IP har samtidigt stött på mostånd och har fått ett överklagande mot sig.

Rädda Råstasjöns Vänförening lämnade i juni i fjol in ett överklagande till länsstyrelsen gällande miljö- och hälsoskyddsnämnden i Solnas beslut att ge Fabege dispens till att genomföra en geoteknisk markundersökning i Råstasjöns naturreservat. Undersökningen är tänkt som en del av det förberedande arbetet inför anläggandet av AIK:s nya anläggning, och innebär bland annat borrning. Detta för att säkerställa att marken i anslutning till den nya anläggningen är tillräckligt stabil.

Annons

I och med överklagandet har Fabeges undersökning, som var tänkt mellan den 1 september i fjol och den 28 februari i år (bedöms vara liten inverkan på fågellivet och reservatets övriga naturvärden under den perioden), skjutits upp. Länsstyrelsen meddelade i början av december i fjol att det rör sig om en väsentlig försening i handläggningen av ärendet och ännu är det ovisst när det tas ett beslut i frågan.

Söderberg menar att samtliga parter var beredda på överklaganden.

- Det hade blivit det (förskjutning i tid vad gäller flytt) om vi inte hade tagit med överklagande i prognosen, säger han och fortsätter:

- Man är alltid beredd på överklaganden oavsett om det gäller geoborrning, bygglov eller vad det skulle vara. Det tas med i prognosen, då det är en hanteringstid på det.

Gällande fler överklaganden från Rädda Råstasjöns Vänförening och möjlig försening av byggplanerna säger han följande:

Annons

- Det är framför allt Solna stad som äger dialogen med rörelsen. Jag har egentligen inte insyn i deras samtal, mer än att jag vet att det är en part att ta hänsyn till. Det är samma sak där, vi diskuterar kontinuerligt kring hur tidslinjen håller. Om vi får tecken på att tidslinjen bryts eller förskjuts, så kommunicerar vi det.

Rädda Råstasjöns Vänförening värnar i grunden om att naturområdet och djurlivet kring sjön bevaras. I överklagandet menar föreningen att byggplanerna "hotar Råstasjöns naturreservat". Rörelsen uttrycker också oro över att det planerade bygget kommer innebära att gifter lösgörs från den gamla soptippen och rinner ner i Råstasjön. Vänföreningen vill samtidigt att Länsstyrelsens prövning innebär att byggplanerna först godkänns, och om de blir godkända, får borrning tillåtas där.

Annons

Vidare menar även Rädda Råstasjöns Vänförening att den nya anläggningen tar bort idrottsplatsen för barn- och unga. Nätverket tycker också att den planerade anläggningen rimmar illa med en önskan om att tillgängliggöra Solnas naturområden för dess boende.

Lars-Ove Löf, som skrev under Rädda Råstasjöns Vänförenings överklagande, berättar att föreningen är redo med fler överklaganden framöver vid negativt utfall. Han ser inte att AIK kommer kunna flytta in på en ny anläggning på Råstasjöns IP under 2026.

- Om Länsstyrelsen mot förmodan säger att de får borra, så kommer Rädda Råstasjön överklaga det beslutet till mark- och miljödomstolen. Det skulle också skjuta det långt på framtiden, säger Löf till Fotbollskanalen.

För runt tio år sedan kämpade även Rädda Råstasjöns Vänförening mot Solna stad gällande bostäder vid Råstasjön. Från början handlade det om 1800 bostäder, och sedan bantades det ner till 600 bostäder. I slutändan gick ärendet till mark- och miljööverdomstolen, som i början av 2016 gick ut med att det inte blir några bostäder vid sjön.

Annons

Emelie Grind och Johan Zachrisson avböjer fler intervjuer. Fotbollskanalen har sökt Sara Kukka-Salam (S), ordförande i kommunstyrelsen i Solna.