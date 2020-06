Mrabti uppges lämna Birmingham - Andersson: "Tror många skulle vilja se honom i Djurgården"

I går, onsdag, uppgav Birmingham Mail att Kerim Mrabti troligtvis kommer lämna klubben i sommar när säsongen är över. I 26-åringens avtal finns en option om att förlänga avtalet ytterligare ett år, men den ser inte ut att nyttjas och dessutom ska Mrabti – enligt sajten – redan överväga andra alternativ.

Turkiska Trabzonspor uppges ha erbjudit Mrabti ett kontrakt och Hamburg och Braga ska även de vara intresserade. Om Djurgården, som 26-åringen tillhörde mellan februari 2015 till januari i fjol, är intresserat nu när han väntas vara tillgänglig på marknaden igen?

- Jag har god kontakt med honom och jag pratade hans pappa så sent som förra veckan. Jag vet om hans situation. Det är en ganska tuff tid när det gäller fotboll i dag. Sen hur hans framtid ser ut… vi har ingen kontakt om att han ska spela i Djurgården, men jag tror att Djurgården har en speciell plats i hans hjärta. Men han har nog ambitioner om att fortsätta vara proffs utomlands, säger Djurgårdens sportchef Bosse Andersson.

- Vi har inte fört en dialog om någon comeback. Däremot har vi haft dialog om hur han mår och hur det har varit, men det har inte varit något snack om att komma tillbaka till Djurgården. Jag tror Kerim kommer att vara utomlands ett tag till.

Men det skulle finnas plats för honom i årets allsvenska trupp?

- Kerim… för mig, för tränarna, för spelargruppen och för våra supportrar… vi vet alla om att det är en väldigt skicklig spelare. Jag tror att alla skulle vilja se honom avsluta i Djurgården men tyvärr tror jag inte det blir till 2020, men däremot skulle jag gärna se Kerim i Djurgården medan jag själv fortfarande är verksam.

Ingen Mrbati på väg in enligt Andersson – och klubben planerar inte heller på att plocka in ytterligare nyförvärv under det nuvarande fönstret som stänger den 13 juni.

- Det finns ett kortsiktigt fönster som är nu inför återstarten. Vi sålde Danielson (Marcus) och det är klart att vi kan behöva någon spelare. Men om vi ska spela fotbollsmatcher utan publik, då tror inte jag på att man kan göra kortsiktiga lösningar bara för att vi måste ha sportsligt resultat. Det kommer ett fönster lite senare också. Vi planerar inte för att värva någon spelare i det här fönstret, det kan jag säga. Det känns jävligt osäkert. Vi har ett ansvar att driva den här klubben på lång sikt och att ta in långsiktiga lösningar är inget vi är beredda att göra just nu.

- Alla spelare är i träning. Vi har en härlig grupp och jag tror det kommer vara viktigare, att de får lugn och ro och känna trygghet från klubben – snarare än att man ska ta in nya spelare. Det är vår ambition.

Det låter som att du är nöjd med det ni har.

- Jag är nöjd med vår trupp och det sättet som verksamheten har varit igång de senaste nio veckorna. Jag tycker vi har haft bra kvalitet och det beror på att vi har en bra trupp och bra ledare – och det tror jag är en styrka när man gå in i en allsvenska som är väldigt speciell när man inte får spela inför publik. Det kommer även vara tufft ekonomiskt för många framöver och då tror jag det är viktigt att både personal och spelare känner trygghet och att man också skapar någon typ av framtidstro.

Nästa söndag, den 14 juni, väntar allsvensk premiär för Djurgården som då gästar Sirius.