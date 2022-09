Muhsin om målsuccén och Skånederbyt: "Den största matchen i min karriär"

Göteborgaren fick sitt stora genombrott i superettan-laget AFC Eskilstuna, där han gjorde elva mål på 16 matcher under våren och sommaren. Den succén undgick inte Helsingborgs IF, som förra månaden hade anfallaren Anthony van den Hurk på väg bort.

Just innan transferfönstret stängde värvades därför Amar Muhsin, som två dagar senare debuterade med ett inhopp mot Sirius. I hans första match från start gjorde Muhsin två mål mot IFK Värnamo, vilket han följde upp med att sätta ledningsmålet borta mot IFK Göteborg i måndags.

När Muhsin inför säsongen 2019 flyttade till det dåvarande Ettan-laget Utsikten bestämde han sig för att en dag spela i allsvenskan - tiden som det skulle ta kunde kvitta. Först den här säsongen debuterade han i superettan, och så sent som i fjol jobbade Muhsin extra som fritidspedagog under tiden som han öste in mål i Ettan-klubben Assyriska IK.