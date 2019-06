Mycket i potten för AIK mot MFF: "Vi kan inte tillåta oss själva att förlora"

Norrmannen är laddad inför söndagens drabbning på Friends Arena.

- Det blir kul. Det är sådana här matcher man vill spela. Det är derbymatcherna och matcherna mot Malmö och Göteborg, de stora matcherna, som betyder mycket för supportrarna och klubben. Jag ser möjligheterna med att spela sådana här matcher, säger Elyounoussi.

När MFF kom till nationalarenan under hösten förra året blev det känsloladdat när Sebastian Larsson firade en sen kvittering framför motståndarbänken. Elyounoussi gillar laddningen runt stormatcherna.

- Helt ärligt tycker jag att det ska vara lite så, att det finns en hetta runt de här matcherna. För det betyder så mycket för båda lagen och för supportrarna. Att det finns en sådan där ”fighting spirit” över matchen är bra. Sen efter matchen är allt lugnt.

Mycket står på spel för AIK under söndagen. Efter förlusten mot IFK Norrköping senast har de svartgula sex poäng upp till serieledaren MFF.

- Vi behöver helst ha tre poäng nu, för vi tappade ju tre mot Norrköping. Vi skulle gärna haft de tre poängen. Nu kan vi inte tillåta oss själva att förlora en match till, för då går Malmö ifrån. Det är tidigt fortfarande, men att ge Malmö en hjälpande hand är inte så trevligt. Jag hoppas vi kan göra en bättre match nu än senast och ta med oss tre poäng.

En förlust kan bli förödande för AIK:s guldchanser i år.

- Jag tror inte att de kommer gå på många smällar, säger Elyounoussi om Malmö.

AIK-Malmö FF sänds på C More Fotboll och kan streamas på cmore.se. Sändningsstart: 14.30 under söndagen.