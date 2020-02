Nämnden som räddade ÖFK: ”Föreningen har ett ansvar för vad de säger"

De flesta kan historien vid det här laget. Östersunds FK nekades i en första instans elitlicens för spel i allsvenskan 2020 och degraderades till superettan. Klubben överklagade till överklagandenämnden som i sin tur inte bedömde det som uppenbart orealistiskt att klubben skulle klara av sin verksamhet 2020, och godkände elitlicens. Summa summarum: ÖFK spelar i allsvenskan även i år.

En viktig del i beslutet att godkänna licens har varit att Östersund tecknat ett sponsringsavtal med ett utländskt bolag, värt 15 miljoner kronor. Enligt Aftonbladet rör det sig om ett brittiskt fondbolag. ÖFK själva har inte velat berätta vilket bolaget är. Enligt samma tidning angav ÖFK till licensnämnden att pengarna skulle komma in under november och december i fjol, men nyligen bekräftade vd:n Lennart Ivarsson att några pengar från bolaget ännu inte inkommit.

- Det är en fråga vi jobbar på, sa Ivarsson till Aftonbladet.

Ivarsson, bekräftade också att man sagt till förbundets licensnämnd att pengarna skulle kommit under november och december, men till tidningen sa han samtidigt att han inte kan svara på när pengarna ska inkomma.

Martin Holmgren är ordförande i överklagandenämnden. Han vill inte gå in på några detaljer som ÖFK gett kring sponsorpengarna.

- För det första kan inte jag bekräfta att man skulle sagt att pengarna skulle komma då (november och december). Licensnämndens beslut var inte offentligt och dessutom är det så att det som de har sagt till oss mer i detalj än vad som står i vårt beslut kommenterar jag inte heller. Det är omständigheter vi bedömer är sekretess på, säger han till Fotbollskanalen.

Hur stor del i ert bifallande beslut spelade de pengarna in?

- Det var en sammantagen bedömning av de olika faktorer som Östersund hade åberopat, där det här var en sak och där det också fanns ett antal andra faktorer som de redogjorde för. Det gäller sponsorer, affärspartners och finansieringsfrågor. Det är viktigt att komma ihåg att när vi tog vårt beslut så kom vi fram till att den sammantagna bedömningen gjorde att vi inte tyckte att man kunde säga att det uppgifter Östersund kom med var uppenbart orealistiska. Mot den bakgrunden fick de licens.

Hur tänker du kring att de fortfarande inte fått in några pengar från sponsorn och att de inte själva vet riktigt när de kommer?

- Licensbedömningen handlar om förutsättningarna för att tro att föreningen ska ha ekonomiska förutsättningar under hela 2020 att bedriva sin verksamhet. Det är det som är avgörande. Sedan var det har för närmare betydelse om en viss inkomst kommer vid en viss given tidpunkt eller inte, till den frågeställningen har jag inget att tillföra.

Ni valde till skillnad från licensnämnden att bifalla beslut om licens, fortfarande har dock inte de här pengarna kommit in, känner du att ni blivit lurade på något sätt här eller hur tänker du?

- Jag har inte haft någon kontakt med Östersund eller tagit del av deras ekonomiska förhållanden efter det att vi avgjorde ärendet. Det vi utgick ifrån var de uppgifter vi fick redovisade både skriftligen och muntligen. Utgångspunkten är att det som företrädarna för föreningen påstår, det får man ta för gott, förutsatt att man nått upp till de formella kraven med att ha handlingar undertecknade av styrelsen, att man har ett eget kapital och så vidare. I övrigt har föreningen ett ansvar för vad de säger och vad vi i överklagandenämnden skulle bedöma var, mot den bakgrunden: Är det uppenbart orealistiskt, det som de påstår? Det är fortfarande det som vi kom fram till. Det ansvaret tog vi vid den tidpunkten och det står jag förstås för.

Var det ett svårt beslut att ta, att ge licens?

- Ja, det vill jag verkligen säga. Överklagandenämnden bildades för mindre än ett år sedan men det här tycker jag har varit det mest komplicerade ärendet som jag sysslat med och jag var också med i den tidigare appellationsnämnden när Tyresö åkte ur högsta serien. Vi hade noggranna överläggningar i hela nämnden och vi hade möten med dem.

Anders Hübinette är chefsjurist på SvFF. Han förklarar att beslutet är definitivt och att oavsett vad som händer under året så kommer ÖFK att ha sin elitlicens.

- I det delar de bygger på bedömningar i form av budgetar, prognoser, avtal eller vad det nu kan vara så går det inte att riva upp det på något sätt, även om de inte infrias. Det är ju en så kvalificerad gissning som möjligt kring vad som ska hända under ett år, säger Hübinette.

Vad tänker du kring att det inte följs upp på något sätt? Det är ingen som kollar hur väl det efterlevs, behövs det tycker du?

- Klubbarna går ju in i ett nytt licensförfarande inför nästa säsong och där görs en ny prövning. Då kan det ju vara att sådana faktorer kan få betydelse för den prövningen. Sedan ska inte jag tänka och tycka så mycket, däremot har ni ju redan uppmärksammat att förbundsstyrelsen har tagit beslut om att be årsmötet om uppdraget att titta på regelverket så då får vi se om det här är någon del som kan ingå i det.

Maria Wilén, ordförande i ÖFK:s bolagsstyrelse, säger till Östersunds-Posten att det inte råder någon tvekan om att sponsorpengarna kommer att inkomma.

- Vi har ett avtal. Vi har bara inte fått pengarna ännu, men vår vd jobbar intensivt med att slutföra affären. De som eventuellt tror att vi farit med osanning baktalar oss. Det här är ingen bluff, säger hon till tidningen.