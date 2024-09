Nattsvart i VSK - förlorade måstemötet mot BP

IF Brommapojkarna

Hammarby IF

Grimsta IP var spelplatsen när Brommapojkarna, som alltjämt jagar det allsvenska kontraktet 2025, tog emot Västerås SK, som gör detsamma.

Att det var bottenstrid märktes. Båda lagen kämpade och slet, samtidigt som ett par heta lägen radades upp. VSK hade bland annat ett ribbskott när mittbacken Floris Smand tryckte av från distans.

Men när domaren blåste av den första akten var ställningen alltjämt 0-0.

- Det är ganska jämnt, det svänger fram och tillbaka åt båda hållen. Jag tycker vi tappar bollen för lätt, vi måste hålla i den mer och få längre anfall, så vi kan vila lite mer. Vi ska vinna den här matchen och köra stenhårt, sa BP:s Ludvig Fritzson till Max i paus.

Annons

- I början var det tufft, vi kom inte riktigt in i det. Men sedan jobbar vi oss in i det och tar mer kontroll mot slutet. Vi vill alltid gå framåt så mycket som möjligt och pressa hårt, men vi kom inte in i det från början, sa VSK:s Simon Johansson till Max, och fortsatte:

- Jag tycker vi ska fortsätta som vi gjorde på slutet när vi vinner bollar och kommer till snabba avslut. Vi vill kombinera detta med längre anfall och avsluta med mål.

I den andra halvleken bröt skyttekungen Nikola Vasic dödläget.

32-åringen försattes i ett friläge efter en långboll av Alexander Abrahamsson - och han gjorde inget misstag när han skickade in sitt 15:e mål för säsongen. Vasic gick således upp i delad skytteligaledning med Isaac Kiese Thelin.

Och det rödsvarta gänget från Bromma skulle även utöka med dryga kvarten kvar genom Alexander Jensen. Dansken tryckte av med högern efter en misslyckad VSK-rensning - och 2-0 till hemmalaget var ett faktum.

Annons

Rejäl uppförsbacke för VSK i matchen, med andra ord.

Men man gav inte upp.

Bara några minuter efter BP:s utökning nickade nämligen Viktor Granath in reduceringen - efter ett formidabelt VSK-anfall. Abdelrahman Boudah slog ett inlägg till Elyas Bouzaiene, som nickade vidare bollen till målskytten Granath.

Game on.

Men man kom aldrig riktigt nära, utan Brommapojkarna höll undan.

Och nu ser det mörkt ut för VSK. Med fem matcher kvar att spela har man fem poäng upp till Halmstads BK, som i skrivande stund parkerar på det negativa kvalstrecket.

Man har dessutom ett tufft spelschema. Västmanlänningarna möter Mjällby, Malmö FF, Djurgården, Elfsborg och Hammarby i sina fem sista matcher.

Samtidigt ligger nu BP på 30 poäng i tabellen, något som i praktiken brukar innebära ett nytt allsvenskt kontrakt.

- Jag tycker att vi gick in med en bra känsla i halvtid, sedan kommer vi ut och de börjar bättre. Sedan får de ett billigt mål, och därefter rycker vi upp oss. Men sedan kommer tvåan. Vi försöker, men der räcker inte till. Lite som hela säsongen, sa en besviken Simon Johansson till Max efter slutsignal.

Annons

- Vi vet att vi har ett tufft schema kvar - men det är klart att vi kommer göra allt för att lösa kotnraktet. I våras hade många fantastiska matcher, men vi hade bara tre poäng efter tio omgångar. Vi har jobbat upp för ett berg hela året och inte riktigt fått till det sista, fortsatte han.

Han avslutar:

- Jag är stolt över grabbarna, de har gnuggat på hela tiden. Hela året har vi gjort det, sen är det kanske kvalitetsmässigt vi inte har räckt till hittills. Det är inget fel på inställningen, den har varit riktigt bra hela året. Det går inte att klaga på den.

Startelvor:

Brommapojkarna: Hägg-Johansson - Abrahamsson, Karlsson, Barslund - Jensen, Fritzson, Martinsson Ngouali - Jakobsen - Andersson, Vasic, Irandust.

Västerås SK: Fagerström - Granath, Nsabiyumva, Smad - Warneryd, Ask, Linday, Larsson, Johansson, Boudah, Jebara.