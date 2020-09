Nilsson: "Det är ett drömjobb för mig"

IFK Göteborg kallade till presskonferens under fredagen och presenterade Roland Nilsson som ny huvudtränare. Roland Nilsson spelade för klubben mellan 1983 och 1989 och vann då tre SM-guld och ett Uefacupguld.

- Kamratgården är ett fantastiskt ställe, framförallt när man är inne i en period när klubben gör det väldigt bra och där resultaten är fantastiska. Då blir det väldigt speciella minnen, säger Nilsson.



Han ser jobbet som huvudtränare i IFK Göteborg som ett drömjobb.

- Ja, man kan säga att det är ett drömjobb för mig. Det finns väldigt goda minnen från tiden när man var här som spelare. Det är en storklubb på alla sätt och vis och klubben har fantastiskt bra stöd från fansen, säger Nilsson.

När hade du första kontakten med IFK Göteborg?

- Det var efter samlingen med U21-landslaget. Det har gått väldigt snabbt får man säga.

Känns det vemodigt att lämna förbundskaptensrollen?

- Ja, det gör det. Jag har trivts väldigt bra och haft en väldigt bra relation med Håkan Sjöstrand och Lasse Eriksson som har varit mina chefer och med alla medarbetare som jag har fått jobba med. Det var inget lätt beslut. Det var många avvägningar fram och tillbaka.

Vad var det som gjorde att valet föll på IFK Göteborg?

- Klubbfotbollen lockade mig, att få stå ute med spelarna och jobba med dem dagligen.

Hur ser du på att komma in mitt under en säsong?

- Det optimala är att få en försäsong och börja jobba med saker under en längre period, men så är det inte nu. Nu blir det att kasta sig rakt in i det som komma skall. Det är match redan på söndag. Det blir att jobba mycket med Ferran Sibila och de andra ledarna framöver och få en bredare bild av hur de har tacklat saker och ting tidigare, säger Nilsson.



På söndag väntar Falkenbergs FF på bortaplan för IFK Göteborg, som har 14 raka matcher utan vinst i allsvenskan.

- Jag ska försöka få bitarna på plats. Jag ska snacka med spelarna och få dem att förstå att sakerna vi ska göra ska vi göra tillsammans. Sedan ska vi göra det på fotbollsplanen, säger Nilsson, som tycker att han har bra koll på truppen.

Hur skulle du beskriva din fotbollsfilosofi?

- Filosofin är att ha ett starkt försvar vilket gör att man också kommer att ha ett bra anfallsspel. Man använder sig av att ett snabbt passningsspel där man snabbt tar sig igenom ytorna för att skapa målchanser, säger Nilsson.

Han såg 0-4-förlusten mot Hammarby under gårdagen.

- Man fick inte ihop bitarna riktigt. Då blev det väldigt ensamt. Det är det som vi måste rätta till, så att laget är kompakt i alla delar, säger han.

Vad är det konkret som ni måste skruva på för att laget ska fungera bättre som helhet?

- Nu måste jag först prata med Ferran och höra om vad de hade kommit överens om. Sen får vi se till att skruva på de knapparna som behövs inför söndagens match, säger Roland Nilsson.