Noll minuters speltid i år för Bajen-mittfältaren: "Långt ifrån optimalt"

Hammarby förstärkte under förra sommaren mittfältet med Rebin Asaad, 23, som anslöt gratis från Halmstads BK. Mittfältaren fick speltid i tio matcher under höstsäsongen, men har i år haft det tuffare i kampen om speltid i klubben, som gått starkt i serien och nu är tvåa, tre poäng bakom AIK i serieledning i allsvenskan.

Efter 13 omgångar, så står Asaad på noll minuters speltid i allsvenskan.

- Jag tycker ändå att det är ganska konstigt. Jag vet vilka kvaliteter jag sitter på och vad jag går för på träningar och matcher. Jag är minst lika bra som konkurrenterna, men det har samtidigt gått jävligt bra för Hammarby. Då är det svårt att gå till Billborn (Stefan) och sätta honom på plats. Vi får se vad som händer nu, då vi är inne i en lite tyngre period för första gången i år. Jag tror dock på mig och vet vad jag går för, säger han till Fotbollskanalen.

Mittfältaren blev inför den här säsongen omskolad från innermittfältare till yttermittfältare, vilket gjorde att han till en början hade svårt att komma in i sin nya roll.

- Det tog lite tid för mig att komma in i det med nya direktiv och ett nytt rörelsemönster. Det gjorde att mina prestationer på kanten var lite ojämna, men jag tycker ändå att jag visade att jag är en bra fotbollsspelare, vilket Billborn också vet, säger han.

- Jag har egentligen alltid sett mig som innermittfältare, men en spelare som är offensiv innermittfältare kan också ganska enkelt gå ut på en kant, då man är liten och bollskicklig. Det var det de försökte få till i Hammarby. Jag har dock försökt att säga till Billborn att jag vill spela centralt, men han är tränare och bestämmer. Jag tycker däremot att jag har gjort det ganska bra som central mittfältare på träningar och i U21. De har också sagt det, att det ser bra ut, fortsätter han.

Hur känns det då att de värvar in en ny spelare på din position i Junes Barny?

- De har ändå visat ganska tydligt för mig att de inte vill spela mig i mitten, så det är väl skit samma, när de ändå inte ger mig chansen på mitten. Det spelar ingen roll om det är två, fem eller sex stycken innermittfältare i truppen, så jag tänker inte så mycket på det. Jag är bara glad att Junes kommer hit, då jag känner honom bra sedan tidigare. Han är en fantastisk spelare, säger han.

Asaad har kontrakt med Hammarby över den här säsongen, men med en option på förlängning med ytterligare ett år. Han vill däremot inte spekulera i om det blir en fortsättning i Stockholmsklubben efter säsongens slut.

- Just nu, så får vi se vad som händer. Vi är inne i en tyngre period, så vi får se vad som händer under den kommande veckorna, men det är såklart långt ifrån optimalt. Jag försöker dock bara att jobba på och sedan får vi se vad som händer. Just nu försöker jag inte tänka på det. Jag tar en vecka och en träning i taget. Jag vill inte tänka så mycket på framtiden och sådana grejer, säger han.

Asaad hoppas nu på att få chansen framöver i allsvenskan, där Hammarby härnäst ställs mot Dalkurd på måndag på Tele2 Arena.

- Jag hoppas att han (Stefan Billborn) vågar göra lite ändringar, nu när det gått lite tyngre. Det är en träning i morgon också, men jag försöker inte att tänka på det. Jag ska göra bra ifrån mig på träningarna och får hoppas att han tror på mig.