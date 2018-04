Norling efter AIK-talangens debut: "Han förtjänar det här"

I vintras flyttade AIK upp den centrale mittfältaren Bilal Hussein i sin A-lagstrupp. Under försäsongen fick han göra ett inhopp i svenska cupen och även starta i genrepet mot Helsingborg. Under fredagen kom också den allsvenska debuten för talangen. Hussein hoppade in i den 86:e minuten i 2-0-segern hemma mot Sirius.

- Det var väldigt kul. Skönt att göra det nu, jag fyllde ju 18 år i veckan också, säger en glad debutant efter matchen.

- Jag värmde upp och sen ropade Rikard (Norling, tränare) på mig. Jag blev glad, men det var bara att gå in och jag blev inte så nervös.

Hussein fortsätter:

- Det här var mycket mäktigare än att spela i genrepet. Det var mer publik och en match i serien.

- Det kändes okej för min del. Jag fick känna på bollen några gånger och jag slarvade kanske en gång, men annars var det roligt.

18-åringen berättar att han fått ta emot många grattishälsningar från familj och vänner efter debuten och han hade många bekanta på plats på Friends Arena. Framöver hoppas han ta ytterligare steg.

- Jag hoppas kunna fortsätta träna bra och utvecklas, och kanske få fler minuter i allsvenskan.

- Det här var kul, men jag ska fortsätta jobba hårt och hålla fötterna på jorden.

Om att ha tagit klivet upp i träning med AIK:s A-lag säger Hussein:

- Det är hög nivå, många bra spelare. Det är hög kvalitet och man måste tänka mycket mer. Jag har fått utveckla min spelförståelse, för det går mycket snabbare än i U19-laget. Jag får tänka mycket mer och ta snabba beslut.

Hussein litar dock på sin egen förmåga och tror sig kunna prestera även på allsvensk nivå.

- Ja, jag tror jag klarar av det, säger han och ler.

En lagkamrat han ser upp till är AIK:s nyförvärv Enock Kofi Adu.

- Jag lär mig mycket av honom. Han är väldigt bra och jag kollar mycket på honom. Han är fantastisk, säger Hussein.

AIK:s tränare Rikard Norling om Husseins allsvenska debut:

- Det är kul. Han förtjänar chansen. Han har jobbat hårt och dessutom gjort det väldigt bra på träningarna. Det är alltid kul att se en ung AIK-produkt debutera.